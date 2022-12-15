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В Китае умер студент-медик: причину связывают с огромной нагрузкой на больницы в связи с Covid-19

15 декабря 2022, 14:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Смерть молодого студента-медика в Китае вызвала обеспокоенность по поводу огромной нагрузки на систему здравоохранения страны в связи с общенациональным всплеском случаев заболевания коронавирусом.

Сообщается, что инфекция быстро распространяется по Китаю после трех лет строгих мер сдерживания, которые были свернуты на прошлой неделе. Теперь органы здравоохранения заявляют, что истинные масштабы вспышки невозможно отследить.

Отмечается, что 23-летний аспирант ведущего медицинского колледжа в юго-западном городе Чэнду умер от сердечного приступа днем ​​ранее, когда он сообщил о плохом самочувствии после смены.

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Западно-китайская школа медицины не связала его смерть с Covid-19 или какими-либо сопутствующими проблемами со здоровьем.

Но трагедия вызвала гнев по поводу условий работы врачей в Китае и опасения, что медицинская система не выдержит напора миллионов непривитых пожилых пациентов.

Отмечается, что студентов все чаще отправляют в особо загруженные клиники из-за нехватки персонала по мере роста вспышки.

По словам анонимного врача в сельском округе провинции Сычуань, больше половины ее коллег больны Covid-19, но многие больницы уже не проводят регулярные ПЦР-тесты.

Государственные СМИ и ведущие медицинские эксперты призвали пациентов оставаться дома и заниматься самолечением, если у них легкие симптомы. Но люди жалуются на пустые полки и длинные очереди в аптеках, а китайский интернет-гигант Baidu заявил, что поиски ибупрофена за последнюю неделю выросли на 430%.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 Медики Смерть
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