Ряд американских медиков, ссылаясь на профильные исследования, говорят о том, что вполне возможно заразиться несколькими инфекциями одновременно. К примеру, гриппом и Covid-19.

Хотя, как отметил детский специалист по инфекционным заболеваниям Майкл Чанг, респираторно-синцитиальные вирусные инфекции (RSV) распространены больше у детей и пожилых людей.

— Если вам не повезло заболеть сразу двумя респираторными инфекциями, это не обязательно означает, что вы заболеете вдвойне, — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Дана Мазо.

Сейчас смотрят

По ее словам, когда мы заражаемся вирусом, врожденный иммунный ответ уже активизируется и помогает организму обнаружить и побороть другой патоген. В результате вторая инфекция может быть менее серьезной или пройти немного быстрее.

Однако, по мнению ученых, поскольку иммунный ответ каждого человека варьируется в зависимости от его генетики, видов патогенов и типов лекарств, существует вероятность, что одна инфекция сделает нас более уязвимыми для другого патогена.

Кроме того, по словам Чанга, люди, не привитые от Covid-19 или гриппа, подвергаются более высокому риску заражения обоими вирусами.

Врачи также отмечают, что респираторные инфекции часто имеют похожие симптомы. И если вам не требуется лечение в больнице, лечение инфекций будет одинаковым: отдыхайте дома и выздоравливайте с большим количеством жидкости и несколькими лекарствами, отпускаемыми без рецепта.

Но если у вас серьезные симптомы или проблемы с дыханием, следует поговорить с врачом и узнать, подходит ли вам противовирусное лечение, настаивают медики.