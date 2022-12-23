Команда ученых Оксфордского университета в ходе панорамного исследования показала, что широко разрекламированные в качестве эффективного лечения Covid-19 таблетки молнупиравира не снижают риск госпитализации или смерти.

Отмечается, что молнупиравир может ускорить выздоровление вакцинированных, но уязвимых пациентов, но не снижает вероятность того, что им потребуется госпитализация.

Сообщается, что в ноябре 2021 года Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила молнупиравир для лечения Covid-19. Это лекарство можно принимать дома два раза в день.

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На молнупиравир возлагались большие надежды после того, как исследование показало, что противовирусный препарат вдвое снижает риск госпитализации или смерти среди непривитых пациентов из группы высокого риска.

Но вскоре после того, как было получено одобрение, дальнейшая работа ученых, проведенная, когда доминировал вариант Дельта, показала, что препарат оказывает меньший эффект, чем предполагалось в начале.

Сообщается, что в ходе исследовании ученые наблюдали более 25 тыс. участников, 94% из которых получили не менее трех доз вакцины против Covid-19. Половина добровольцев была случайным образом распределена для получения обычного ухода, а половина получила пятидневный курс молнупиравира.

Спустя 28 дней выяснилось, что в обеих группах наблюдалась одинаковая частота госпитализаций или смертей, причем такие результаты были зарегистрированы для 98 из 12 525 участников, которые получали обычную помощь по сравнению со 105 из 12 529 участников, которым давали молнупиравир.

При этом участники, получавшие молнупиравир, сообщили о среднем времени выздоровления в девять дней по сравнению с 15 днями для тех, кто получал только обычную помощь.