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Вчені показали, що ліки проти Covid-19 не захищають від госпіталізації та смерті

23 Грудня 2022, 10:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Оксфордського університету під час панорамного дослідження показала, що широко розрекламовані як ефективне лікування Covid-19 таблетки молнупіравіру не знижують ризик госпіталізації або смерті.

Зазначається, що молнупіравір може прискорити одужання вакцинованих, але вразливих пацієнтів, але не знижує ймовірність того, що їм буде потрібна госпіталізація.

Повідомляється, що у листопаді 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила молнупіравір для лікування Covid-19. Цей препарат можна приймати вдома двічі на день.

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На молнупіравір покладалися великі надії після того, як дослідження засвідчило, що противірусний препарат вдвічі знижує ризик госпіталізації або смерті серед невакцинованих пацієнтів із високим ризиком.

Але незабаром після того, як було отримано схвалення, подальша робота вчених, проведена, коли домінував варіант Дельта, показала, що препарат має менший ефект, ніж передбачалося на початку.

Повідомляється, що під час дослідження вчені спостерігали понад 25 тис. учасників, 94% з яких отримали не менше трьох доз вакцини проти Covid-19.

Половина добровольців була випадковим чином розподілена для отримання звичайного лікування, а половина отримала п’ятиденний курс молнупіравіру.

Через 28 днів з’ясувалося, що в обох групах спостерігалася однакова частота госпіталізацій або смертей, причому такі результати було зареєстровано для 98 із 12 525 учасників, які отримували звичайну допомогу порівняно зі 105 із 12 529 учасників, яким давали молнупіравір.

Водночас учасники, які отримували молнупіравір, повідомили про середній час одужання у дев’ять днів порівняно з 15 днями для тих, хто отримував тільки звичайну допомогу.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 Ліки Наукові дослідження
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