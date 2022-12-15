Вчені з’ясували ступінь ризику зараження на Covid-19 у стоматолога

Дослідження вчених Гарвардської школи стоматологічної медицини показало, що підвищеного ризику зараження на Covid-19 при відвідуванні стоматологічного кабінету немає.

Повідомляється, що в розпал пандемії Covid-19 багато стоматологічних клінік були змушені тимчасово закритися: вважалося, що їхні послуги пов’язані з підвищеним ризиком через аерозольні процедури.

Зазначається, що дослідження проводилося в період з серпня 2020 року по лютий 2022 року. В обов’язковій програми тестування з частотою від одного до трьох разів на тиждень, в залежності від ступеня ризику, взяли участь всі викладачі, співробітники та студенти Гарвардського університету.

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– Наше дослідження показало, що загальний показник безсимптомних позитивних результатів тесту залишався низьким — 0,27%. Участь у клінічній діяльності не збільшувала ризик зараження Covid-19, – зазначив автор дослідження Сунг Чой.

За його словами, результати цього дослідження підкреслюють, що надання стоматологічної допомоги пацієнтам під час пандемії було безпечним, без документально підтвердженої передачі SARS-CoV-2 від лікаря до пацієнта.