Як зберегти зуби дітям під час війни

Під час війни батьки можуть приділяти менше уваги здоров’ю ротової порожнини їхніх дітей. Вони можуть їсти більше солодкого, не дотримуватися правил особистої гігієни.

Як зберегти зуби дітям в період війни, розповіла косметичний стоматолог Альона Ілюк.

Рекомендації:

замість льодяників давати дітям шоколад або жодних солодощів взагалі;

краще як перекус давати їм яблуко та моркву, вони сприяють тренуванню жувального апарату та очищенню від нальоту;

придбати якісну щітку та пасту з фторидом для захисту від карієсу (ля дітей 3-6 років – 550- 950 ppm, 6+ років – 950 та 1450 ppm);

використовувати зубну нитку, адже карієс між зубів – це найпідступнішими вид;

давати дітям пити чисту воду, вона поліпшить захисну функцію слини;

не пропускати чищення (якщо у вас є доступ до води, то і ви, і ваші діти повинні чистити зуби не рідше двох разів на день).

Карієс руйнує зуби дуже швидко, тому треба бути уважним та стежити за здоров’ям ротової порожнини.