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Як зберегти зуби дітям під час війни

20 Квітня 2022, 17:18
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина стоматолог чищення зубів
Джерело: Depositphotos

Під час війни батьки можуть приділяти менше уваги здоров’ю ротової порожнини їхніх дітей. Вони можуть їсти більше солодкого, не дотримуватися правил особистої гігієни.

Як зберегти зуби дітям в період війни, розповіла косметичний стоматолог Альона Ілюк.

Рекомендації:

  • замість льодяників давати дітям шоколад або жодних солодощів взагалі;
  • краще як перекус давати їм яблуко та моркву, вони сприяють тренуванню жувального апарату та очищенню від нальоту;
  • придбати якісну щітку та пасту з фторидом для захисту від карієсу (ля дітей 3-6 років – 550- 950 ppm, 6+ років – 950 та 1450 ppm);
  • використовувати зубну нитку, адже карієс між зубів – це найпідступнішими вид;
  • давати дітям пити чисту воду, вона поліпшить захисну функцію слини;
  • не пропускати чищення (якщо у вас є доступ до води, то і ви, і ваші діти повинні чистити зуби не рідше двох разів на день).
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Карієс руйнує зуби дуже швидко, тому треба бути уважним та стежити за здоров’ям ротової порожнини.

Теги
зуби, Поради, поради лікаря
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