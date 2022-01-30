Зубна паста, як і щітка, відіграє важливу роль у гігієні ротової порожнини. Правильна паста може бути корисною та ефективною. Найголовніше – серед розмаїття засобів на ринку обрати ту, яка підходитиме саме вам.

Лікарка-стоматолог Маргарита Демянчук розповіла, які компоненти повинні входити в зубну пасту, та як її обрати.

На кожен день необхідно вибирати гігієнічні пасти, у складі яких є активні компоненти з протикаріозним ефектом. До них належать:

Фтор – важлива речовина, яка відновлює структуру емалі, зміцнює її, вбиває бактерії, перешкоджає утворенню нальоту та розвитку карієсу. Пасти із фтором рекомендовано використовувати усім з появою першого зубчика. Винятком є лише люди, які проживають в регіоні з підвищеною концентрацією фтору у водопровідній воді, та страждають на флюороз.

Концентрація фтору в зубній пасті вимірюється у ppm, або у відсотках, що зазначено на етикетці. Європейська академія дитячої стоматології рекомендує такі норми:

6 місяців – 2 роки – 1 000 ppm (розмір зернятка);

2-6 років – 1 000 ppm (розмір горошини);

старше 6 років – 1 450 рpm (невелика полоска).

Кальцій – основний елемент кісткової системи. Цей мінерал зміцнює зуби та захищає їх від карієсу. Паста з кальцієм здатна усунути карієс у початковій стадії. Рекомендовано для пацієнтів з флюорозом.

Гідроксиапатит – це структурний елемент емалі, і розроблений штучний аналог, який у складі зубної пасти запечатує мікротріщини, знижує чутливість зубів та усуває карієс на стадії білої плями.

Для ремінералізації (наповнення) емалі фтор та кальцій однаково важливі, однак у поєднанні вони утворюють нерозчинну сіль та нейтралізують дію один одного. Тому найкращий варіант – чергуйте пасти з кальцієм та фтором, та слідкуйте за тим, щоб в одній пасті не було їхніх сполук одночасно.

Яких компонентів не повинно бути в зубній пасті

SLS/SLES – це так звані піноутворювачі, дуже шкідливі для слизової ротової порожнини. Якщо часто використовувати їх, ці компоненти викликають стоматити, сухість ротової порожнини, тріщини губ та навіть алергічні реакції.

Карбонат кальцію/натрію (сода) також не має бути у зубній пасті.

– Цей компонент використовують як абразив у дешевих пастах. Краще уникати пасти з таким складом, бо грубий абразив буде лише шкрябати емаль зубів, – попередила Демянчук.

Як обрати хорошу зубну пасту

Стоматолог рекомендує перед покупкою обов’язково ознайомитися зі складом зубної пасти на упаковці. Необхідно перевірити, щоб не було SLS, грубих абразивів. RDA, індекс абразивності пасти на кожен день – до 70.

У зубній пасті мають бути активні компоненти: фтор 1 450 ppm для дорослих, або кальцій.

Також у хорошій зубній пасті можуть бути:

ксилітол (природний цукрозамінник, який захищає від карієсу);

ферменти (допомагають знищити зубний наліт, делікатне відбілювання);

натуральні антисептики (кора дуба, шалфей, чайне дерево – протизапальні й антисептичні властивості, а головне, що можна використовувати на постійній основі щодня).

Відбілювальні зубні пасти

Відбілювальний ефект зазвичай здобувається за допомогою високої абразивності. Очищувальні та полірувальні властивості зубної пасти залежать від концентрації абразивних частинок, їхнього розміру, форми та твердості.

– Як абразиви в пастах використовуються діоксид кремнію, карбонат кальцію (крейда), метафосфат натрію і навіть алмазний пил.

Такі пасти бажано використовувати циклами, щоб не викликати чутливість зубів, – стверджує спеціалістка.

Якщо хочете отримати справжній відбілювальний ефект, то зубна паста має містити пероксиди. Активні речовини таких продуктів – перекис водню та пероксид карбаміду.

Вони працюють однаково: розпадаються на зубах та утворюють атомарний кисень. Він потрапляє в пори емалі та окислює кольорові пігменти, зокрема – забарвлений дентин. В результаті пігменти знебарвлюються і зуби стають білішими. Такі пасти також рекомендовано застосовувати лише курсами.

Відбілювальні пасти мають низький рівень абразивності, тому вони безпечніші для емалі. Ферменти одержують із фруктів: бромелаїн – з ананаса, папаїн – з папаї. Такими пастами можна чистити зуби щодня навіть за чутливої ​​емалі.

Зубна паста для курців

​​У процесі куріння нікотин активно осідає на зубній емалі, через що відбувається її поступове фарбування у різні відтінки жовтого.

Крім того, нікотин помітно пригнічує кількість слини та змінює її склад. Тому подих стає несвіжим і важливий ретельніший догляд за ротовою порожниною.

За словами стоматолога, існують спеціальні пасти для курців, у яких більш грубий абразив або компоненти для відбілювання. Найкращий варіант – чергування абразивних та відбілювальних зубних паст.