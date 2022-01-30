Зубная паста, как и щетка, играет важную роль в гигиене ротовой полости. Правильная паста может быть полезной и эффективной. Самое главное — среди разнообразия средств на рынке выбрать именно ту, которая будет подходить именно вам.

Врач-стоматолог Маргарита Демянчук рассказала, какие компоненты должны входить в зубную пасту, и как ее выбрать.

На каждый день необходимо выбирать гигиенические пасты, в составе которых есть активные компоненты с противокариозным эффектом. К ним относятся:

Фтор — важное вещество, которое восстанавливает структуру эмали, укрепляет ее, убивает бактерии, препятствует образованию налета и развитию кариеса. Пасты с фтором рекомендуется использовать всем с появлением первого зубчика. Исключением являются только люди, которые проживают в регионе с повышенной концентрацией фтора в водопроводной воде, и страдают флюорозом.

Концентрация фтора в зубной пасте измеряется в ppm, или в процентах, что указано на этикетке. Европейская академия детской стоматологии рекомендует следующие нормы:

6 месяцев — 2 года — 1 000 ppm (размер зернышка);

2-6 лет — 1 000 ppm (размер горошины);

старше 6 лет — 1 450 ppm (небольшая полоска).

Кальций — основной элемент костной системы. Этот минерал укрепляет зубы и защищает их от кариеса. Паста с кальцием способна устранить кариес в начальной стадии. Рекомендовано для пациентов с флюорозом.

Гидроксиапатит — это структурный элемент эмали, и разработали искусственный аналог, который в составе зубной пасты запечатывает микротрещины, снижает чувствительность зубов и устраняет кариес на стадии белого пятна.

Для реминерализации (наполнения) эмали фтор и кальций одинаково важны, однако в сочетании они образуют нерастворимую соль и нейтрализуют действие друг друга. Поэтому наилучший вариант — чередуйте пасты с кальцием и фтором, и следите за тем, чтобы в одной пасте не было их соединения одновременно.

Каких компонентов не должно быть в зубной пасте

SLS/SLES — это так называемые пенообразователи, которые очень вредны для слизистой ротовой полости. Если их часто использовать, эти компоненты вызывают стоматиты, сухость рта, трещины губ и даже аллергические реакции.

Карбонат кальция/натрия (сода) также не должен быть в зубной пасте.

— Этот компонент используют как абразив в дешевых пастах. Лучше избегать пасты с таким составом, потому что грубый абразив будет только царапать эмаль зубов, — говорит Демянчук.

Как выбрать хорошую зубную пасту

Стоматолог рекомендует перед покупкой обязательно ознакомиться с составом зубной пасты на упаковке. Необходимо проверить, чтобы не было SLS, грубых абразивов. RDA, индекс абразивности пасты на каждый день — до 70.

В зубной пасте должны быть активные компоненты: фтор 1 450 ppm для взрослых, или кальций.

Также в хорошей зубной пасте могут быть:

ксилитол (естественный сахарозаменитель, который защищает от кариеса);

ферменты (помогают уничтожить зубной налет, деликатное отбеливание);

натуральные антисептики (кора дуба, шалфей, чайное дерево — противовоспалительные и антисептические свойства, а главное, что можно использовать на постоянной основе каждый день).

Отбеливающие зубные пасты

Отбеливающий эффект обычно происходит с помощью высокой абразивности. Очищающие и полирующие свойства зубной пасты зависят от концентрации абразивных частиц, их размера, формы и твердости.

— Как абразивы в пастах используют диоксид кремния, карбонат кальция (мел), метафосфат натрия и даже алмазную пыль.

Такие пасты желательно использовать циклами, чтобы не вызвать чувствительность зубов, — предупреждает специалист.

Если хотите получить настоящий отбеливающий эффект, то зубная паста должна содержать пероксиды. Активные вещества таких продуктов — перекись водорода и пероксид карбамида.

Они работают одинаково, распадаются на зубах и образуют атомарный кислород. Он попадает в поры эмали и окисляет цветные пигменты, в том числе – окрашенный дентин. В результате пигменты обесцвечиваются, и зубы становятся белее. Такие пасты также рекомендовано применять только курсами.

Отбеливающие пасты имеют низкий уровень абразивности, поэтому они безопаснее для эмали. Ферменты получают из фруктов: бромелаин — из ананаса, папаин — из папайи. Такими пастами можно чистить зубы ежедневно даже при чувствительной эмали.

Зубная паста для курильщиков

​​В процессе курения никотин активно оседает на зубной эмали, из-за чего происходит ее постепенное окрашивание в различные оттенки желтого.

Кроме того, никотин заметно подавляет количество слюны и изменяет ее состав. Поэтому дыхание становится несвежим и важен более тщательный уход за ротовой полостью.

По словам стоматолога, существуют специальные пасты для курильщиков, у которых более грубый абразив, или компоненты для отбеливания. Наилучший вариант — чередование абразивных и отбеливающих зубных паст.