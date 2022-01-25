Выбрать зубную щетку — ответственная задача, ведь средство гигиены, которое не подходит, может нанести существенный вред полости рта.

Врач-стоматолог Маргарита Демянчук рассказала Фактам ICTV, как выбрать зубную щетку.

— Правильная зубная щетка должна иметь ровную, густую щетину. Чем больше щетинок, тем мягче щетка и эффективнее очистка. Также благодаря этому снижается риск травматизации эмали и десен, — рассказала специалист.

Главное — это правильные круговые движения и отсутствие сильного давления на щетку.

Разнообразные силиконовые вставки, неровности на зубной щетке делают ее не только неэффективной, но и менее безопасной. Из-за того, что в них лучше задерживается налет, который не ликвидируется, и уменьшается площадь рабочей поверхности щетки.

Также можно отдавать предпочтение электрическим зубным щеткам, но важно постоянно контролировать свою технику и время чистки.

— Обычно, перейдя на такую щетку, пациенты больше ленятся качественно и сконцентрированно проводить домашнюю гигиену, из-за ошибочного мнения, что электрические щетки более эффективны, — добавила стоматолог.

Если использовать только зубную щетку, то человек не будет дочищать 30% поверхности зубов. Это межзубные промежутки, которые заполнены “десневым сосочком”. Они очень нежные и легко травмируются. Поэтому пользоваться ершиками с жесткими щетинками, применять травмирующие движения во время использования флосса, а тем более зубочисток крайне не рекомендуется.