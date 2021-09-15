Существует утверждение, что стоматологические импланты приживаются плохо. Так это или нет, и каким образом устанавливают импланты, рассказывает врач-стоматолог Андрей Мирко.

— То, что импланты приживаются плохо — это миф, — утверждает врач. — Мировая статистика свидетельствует, что в 98% случаев импланты приживаются хорошо.

Понятно, замечает стоматолог, что свой зуб нужно лечить и спасать до последнего, но если у зуба плохой прогноз, то лучше один раз поставить имплант. Стоматолог видит всю картину, на поверхности и под десной, поэтому предлагает оптимальный вариант.

Но если лучший вариант — имплант, а денег мало, можно обойтись коронкой?

— Если человек не имеет возможности оплатить имплант, то можем установить мостовидные конструкции, когда на два соседних зуба надевается мост, который также служит долго, — объясняет врач.

Для того, чтобы установить имплант, нужно пройти несколько этапов:

Консультация стоматолога-ортопеда и хирурга-стоматолога КТ зоны, где должны поставить имплант Если достаточно кости, можно приступать к постановке импланта сразу. Без достаточного количества кости постановка импланта невозможна Делается маленький разрез, интегрируется имплант — титановая конструкция — в кость Накладываются два шва

Все это делается быстро — 15-30 минут — и безболезненно.

— Мы применяем такие виды обезболивания: седация — медикаментозный сон и местное обезболивание, — рассказывает стоматолог. — В первые дни чувствуется боль, но все быстро проходит.

Противопоказания к имплантации: