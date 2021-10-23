Как правильно пользоваться зубной нитью

Зубная нить — это специальное средство для очистки межзубных промежутков от налета и кусочков пищи, которые не удается вытащить щеткой.

Стоматологи рекомендуют использовать ее после каждого приема пищи. Или же, как минимум, во время вечерней чистки зубов.

Нитью могут пользоваться не только взрослые, но и дети. Главное, чтобы процедуру проводили родители, а не сам ребенок.

1. Оторвать примерно 20-30 см зубной нити Используйте примерно 20-30 см зубной нити для всей полости рта, оставив для чистки 2,5-5 см. Нить желательно использовать до чистки зубов щеткой, ведь в пространство, которое уже почистили от остатков пищи, потом смогут попасть ворсинки с зубной пастой.

2. Намотать нить на средние или указательные пальцы Намотать нить на пальцы стоит таким образом, чтобы промежуток между ними был не более 5 сантиметров. То есть они должны быть максимально близко друг к другу.

3. Ввести нить в межзубное пространство Проведите ниткой до самых десен, но не нужно нажимать. Прижать нить необходимо к поверхности одного зуба. Чистка должна проходить сверху вниз примерно 5-7 раз. После этого необходимо намотать использованную часть нити на палец и переходить к другому зубу. Ее надо прижать к поверхности другого зуба и сделать столько же осторожных движений. Очищая зубы лучше не спешить, ведь существует риск повреждения межзубного десневого сосочка. Если зубная нить застряла, нужно аккуратно ее поднять и удалить без резких движений. Нельзя использовать один участок зубной нити на протяжении всей чистки. Потому что она покрывается бактериями и налетом, поэтому если использовать тот же кусок нити в другом месте, они просто будут переноситься из одного межзубного промежутка в другой.

4. Качественно и аккуратно очистить каждый зуб на двух челюстях Чистите зубы поочередно, чтобы ничего не пропустить. На нижней челюсти их удобно чистить двумя указательными пальцами, а верхние межзубные промежутки — двумя указательными и большими пальцами. Зубная нить будет действенной, если ее использовать регулярно. Если же делать это раз в неделю, то налет будет накапливаться и способствовать возникновению кариеса. Стоит отказаться от применения нити, если десны имеют повреждения. Также если на зубной нитке появилась кровь от десен, то стоит обратиться за консультацией к специалисту. Чистка зубной нитью часто рассматривается как способ удалить остатки пищи, застрявшие в промежутках между зубами. Но это не главное. На самом деле стоит сосредоточиться на очистке боковых поверхностей зубов от налета. View this post on Instagram Допис, поширений СТОМАТОЛОГ Маріанна Коршинська (@goodmood_dentistry)