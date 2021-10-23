Як правильно користуватися зубною ниткою

Зубна нитка – це спеціальний засіб для очищення міжзубних проміжків від нальоту та шматочків їжі, які не вдається витягнути щіткою.

Стоматологи рекомендують використовувати її після кожного прийому їжі. Або ж, як мінімум, під час вечірнього чищення зубів.

Ниткою можуть користуватись не тільки дорослі, але й діти. Головне, щоб процедуру проводили батьки, а не сама дитина.

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1. Відірвати приблизно 20-30 см зубної нитки Використовуйте приблизно 20-30 см зубної нитки для всієї порожнини рота, залишивши для чищення 2,5-5 см. Нитку бажано використовувати до чищення зубів щіткою, адже у простір, який вже почистили від залишків їжі, потім зможуть потрапити ворсинки із зубною пастою.

2. Намотати нитку на середні або вказівні пальці Намотати нитку на пальці варто таким чином, щоб проміжок між ними був не більше 5 сантиметрів. Тобто вони повинні бути максимально близько одне до одного.

3. Ввести нитку в міжзубний простір Проведіть ниткою до самих ясен, але не натискайте. Притиснути нитку необхідно до поверхні одного зуба. Очищення повинно проходити зверху вниз приблизно 5-7 разів. Після цього необхідно намотати використану частину нитки на палець та переходити до іншого зуба. Її треба притиснути до поверхні іншого зуба та зробити стільки ж обережних рухів. Очищаючи зуби, краще не спішити, адже існує ризик пошкодження міжзубного ясенного сосочка. Якщо зубна нитка застрягла, варто акуратно її підняти та видалити без різких рухів. Не можна використовувати одну частину зубної нитки протягом всієї чистки. Під час чищення вона покривається бактеріями та нальотом, тому якщо використовувати той самий шматок нитки в іншому місці, вони просто переноситимуться з одного міжзубного проміжку в інший.

4. Якісно та обережно очистити кожен зуб на двох щелепах Чистіть зуби по черзі, щоб нічого не пропустити. На нижній щелепі їх зручно чистити двома вказівними пальцями, а верхні міжзубні проміжки – двома вказівними та великими пальцями. Зубна нитка діятиме, якщо її використання буде регулярним. Якщо ж робити це раз на тиждень, то наліт накопичуватиметься і сприятиме виникненню карієсу. Варто відмовитися від застосування нитки, якщо ясна мають пошкодження. Також якщо на зубній нитці з’явилася кров з ясен, то варто звернутися за консультацією до спеціаліста. Чищення зубною ниткою часто розглядається як спосіб видалити залишки їжі, що застрягли в проміжках між зубами. Але це не головне. Насправді варто зосередитися на очищенні бічних поверхонь зубів від нальоту. View this post on Instagram Допис, поширений СТОМАТОЛОГ Маріанна Коршинська (@goodmood_dentistry)