Існує твердження, що стоматологічні імпланти приживаються погано. Так це чи ні, і яким чином встановлюють імпланти, розповідає лікар-стоматолог Андрій Мірко.

– Те, що імпланти приживаються погано – це міф, – стверджує лікар. – Світова статистика свідчить, що у 98% випадків імпланти приживаються добре.

Зрозуміло, зауважує стоматолог, що свій зуб потрібно лікувати і рятувати до останнього, але якщо в зуба поганий прогноз, то краще один раз поставити імплант. Стоматолог бачить всю картину, що на поверхні й під яснами, тому пропонує оптимальний варіант.

Та якщо найкращий варіант – імплант, а грошей обмаль, чи можна обійтися коронкою?

– Якщо людина не має можливості сплатити за імплант, то можемо встановити мостоподібні конструкції, коли на два сусідніх зуба надівається міст, який також служить довго, – пояснює лікар.

Для того, щоб встановити імплант, потрібно пройти кілька етапів:

Консультація стоматолога-ортопеда і хірурга-стоматолога КТ зони, де маємо поставити імплант Якщо достатньо кістки, можемо приступати до встановлення імпланта одразу. Без достатньої кількості кістки встановлення імпланта неможливе Робиться маленький розріз, інтегрується імплант – титанова конструкція – в кістку Накладаються два шви

Все це робиться швидко – 15-30 хвилин – і безболісно.

– Ми застосовуємо такі види знеболення: седація – медикаментозний сон і місцеве знеболення, – розповідає стоматолог. – У перші дні відчувається біль, але все швидко минається.

Протипоказання до імплантації: