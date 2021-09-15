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Стоматологічні імпланти: кому можна їх ставити, а кому вони протипоказані

15 Вересня, 14:07 Лариса Божко
у стоматолога
Джерело: Depositphotos

Існує твердження, що стоматологічні імпланти приживаються погано. Так це чи ні, і яким чином встановлюють імпланти, розповідає лікар-стоматолог Андрій Мірко.

– Те, що імпланти приживаються погано – це міф, – стверджує лікар. – Світова статистика свідчить, що  у 98% випадків імпланти приживаються добре.

Зрозуміло, зауважує стоматолог, що свій зуб потрібно лікувати і рятувати до останнього, але якщо в зуба поганий прогноз, то краще один раз поставити імплант. Стоматолог бачить всю картину, що на поверхні й під яснами, тому пропонує оптимальний варіант.

Та якщо найкращий варіант – імплант, а грошей обмаль, чи можна обійтися коронкою?

– Якщо людина не має можливості сплатити за імплант, то можемо встановити мостоподібні конструкції, коли на два сусідніх зуба надівається міст, який також служить довго, – пояснює лікар.

Для того, щоб встановити імплант, потрібно пройти кілька етапів:

  1. Консультація стоматолога-ортопеда і хірурга-стоматолога
  2. КТ зони, де маємо поставити імплант
  3. Якщо достатньо кістки, можемо приступати до встановлення імпланта одразу. Без достатньої кількості кістки встановлення імпланта неможливе
  4. Робиться маленький розріз, інтегрується імплант – титанова конструкція – в кістку
  5. Накладаються два шви

Все це робиться швидко – 15-30 хвилин – і безболісно.

– Ми застосовуємо такі види знеболення: седація – медикаментозний сон і місцеве знеболення, – розповідає стоматолог. – У перші дні відчувається біль, але все швидко минається.

Протипоказання до імплантації:

  1. Онкозахорювання у гострій стадії та стадії активного лікування
  2. Зараження крові або захворювання крові
  3. Захворювання кістки
Теги
зуби , лікування , поради лікаря , Стоматологія
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