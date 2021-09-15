Існує твердження, що стоматологічні імпланти приживаються погано. Так це чи ні, і яким чином встановлюють імпланти, розповідає лікар-стоматолог Андрій Мірко.
– Те, що імпланти приживаються погано – це міф, – стверджує лікар. – Світова статистика свідчить, що у 98% випадків імпланти приживаються добре.
Зрозуміло, зауважує стоматолог, що свій зуб потрібно лікувати і рятувати до останнього, але якщо в зуба поганий прогноз, то краще один раз поставити імплант. Стоматолог бачить всю картину, що на поверхні й під яснами, тому пропонує оптимальний варіант.
Та якщо найкращий варіант – імплант, а грошей обмаль, чи можна обійтися коронкою?
– Якщо людина не має можливості сплатити за імплант, то можемо встановити мостоподібні конструкції, коли на два сусідніх зуба надівається міст, який також служить довго, – пояснює лікар.
Для того, щоб встановити імплант, потрібно пройти кілька етапів:
- Консультація стоматолога-ортопеда і хірурга-стоматолога
- КТ зони, де маємо поставити імплант
- Якщо достатньо кістки, можемо приступати до встановлення імпланта одразу. Без достатньої кількості кістки встановлення імпланта неможливе
- Робиться маленький розріз, інтегрується імплант – титанова конструкція – в кістку
- Накладаються два шви
Все це робиться швидко – 15-30 хвилин – і безболісно.
– Ми застосовуємо такі види знеболення: седація – медикаментозний сон і місцеве знеболення, – розповідає стоматолог. – У перші дні відчувається біль, але все швидко минається.
Протипоказання до імплантації:
- Онкозахорювання у гострій стадії та стадії активного лікування
- Зараження крові або захворювання крові
- Захворювання кістки