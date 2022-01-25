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Як правильно обрати зубну щітку – поради стоматолога

25 Січня 2022, 15:36
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
зубна щітка
Джерело: Depositphotos

Обрати зубну щітку – відповідальне завдання, адже засіб гігієни, який не підходить, може завдати істотної шкоди порожнині рота.

Лікар-стоматолог Маргарита Дем’янчук розповіла Фактам ICTV, як обрати зубну щітку.

– Правильна зубна щітка повинна мати рівну, густу щетину. Чим більше щетинок – тим м’якша щітка та ефективніше очищення. Також завдяки цьому знижується ризик травматизації емалі та ясен, –  розповіла спеціалістка. 

Головне – це правильні кругові рухи й відсутність сильного тиску на щітку.

Різноманітні силіконові вставки, нерівності на зубній щітці роблять її не тільки неефективною, а й менш безпечною. Через те, що в них краще затримується наліт, який не ліквідується, та зменшується площа робочої поверхні щітки.

Також можна віддавати перевагу електричним зубним щіткам, але важливо постійно контролювати свою техніку та час чищення.

– Зазвичай, перейшовши на таку щітку, пацієнти більше лінуються якісно та сконцентровано проводити домашню гігієну, через хибну думку, що електричні щітки більш ефективні, – додала стоматолог. 

Якщо використовувати лише зубну щітку, то людина не дочищатиме 30% поверхні зубів. Це міжзубні проміжки, які заповнені “ясеневим сосочком”. Вони дуже ніжні та легко травмуються. Тому користуватися йоржиками з жорсткими щетинками, здійснювати травмувальні рухи під час використання флоса, а тим паче зубочисток вкрай не рекомендується. 

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Теги
зуби , зубна щітка , поради лікаря
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