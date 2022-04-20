Во время войны родители могут уделять меньше внимания здоровью полости рта их детей. Они могут есть больше сладкого, не соблюдать правила личной гигиены.

Как сохранить зубы детям во время войны, рассказала косметический стоматолог Алена Илюк.

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Рекомендации:

вместо леденцов давать детям шоколад или никаких сладостей вообще;

лучше как перекус давать им яблоко и морковь, они способствуют тренировке жевательного аппарата и очищению от налета;

приобрести качественную щетку и пасту с фторидом для защиты от кариеса (у детей 3-6 лет – 550-950 ppm, 6+ лет – 950 и 1450 ppm);

использовать зубную нить, ведь кариес между зубов – это самый коварный вид;

давать детям пить чистую воду, она улучшит защитную функцию слюны;

не пропускать чистку (если у вас есть доступ к воде, то и вы, и ваши дети должны чистить зубы не реже двух раз в день).

Кариес разрушает зубы очень быстро, поэтому нужно быть внимательным и следить за здоровьем полости рта.