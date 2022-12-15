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Ученые выяснили степень риска заражения Covid-19 у стоматолога

15 декабря 2022, 12:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стоматолог
Источник: Depositphotos

Исследование ученых Гарвардской школы стоматологической медицины показало, что повышенного риска заражения Covid-19 при посещении стоматологического кабинета нет.

Сообщается, что в разгар пандемии Covid-19 многие стоматологические клиники были вынуждены временно закрыться: считалось, что их услуги связаны с повышенным риском из-за аэрозольных процедур.

Отмечается, что исследование проводилось в период с августа 2020 года по февраль 2022 года. В обязательной программы тестирования с частотой от одного до трех раз в неделю, в зависимости от степени риска, приняли участие все преподаватели, сотрудники и студенты Гарвардского университета.

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— Наше исследование показало, что общий показатель бессимптомных положительных результатов теста оставался низким — 0,27%. Участие в клинической деятельности не увеличивало риск заражения Covid-19, — отметил автор исследования Сунг Чой.

По его словам, результаты этого исследования подчеркивают, что оказание стоматологической помощи пациентам во время пандемии было безопасным, без документально подтвержденной передачи SARS-CoV-2 от врача к пациенту.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження Стоматологія
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