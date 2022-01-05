Наверное, сегодня уже никто не помнит о том, что 40 лет назад украинцы мечтали о золотых зубах. Коронки, сверкающие золотом – это было очень модно и считалось признаком достатка.

К счастью, тренды в стоматологии изменились, утверждает стоматолог в красной бабочке, профессор и владелец сети частных стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий.

– Действительно, 40 лет назад были очень популярны золотые коронки. Даже когда молодая девушка выходила замуж, особым шиком считалось наличие в ее рту хотя бы одного золотого зуба. Некоторые вообще мечтали сделать себе “золотой рот”. Слава Богу, все это осталось в прошлом, – рассказал Ярослав Заблоцкий.

Сегодня в тренде – белозубая естественная улыбка. И если в советское время для соответствующего лечения зубов не существовало технологий – современная стоматология может предложить пациенту много новинок.

Зуб за 10 минут

Массово импланты в стоматологии начали использовать еще в 1980-х. С каждым годом технологии имплантации совершенствовались, потому нынешнюю популярность этой процедуры легко объяснить. Во-первых, человек не испытывает никакого дискомфорта во рту, воспринимая имплант как собственный зуб. Во-вторых, такой зуб может прослужить десятки лет.

В то же время имплантация – процесс многоэтапный и длительный. Поэтому, если у пациента нет никаких противопоказаний, врач может предложить ему экспресс-имплантацию. Эта новая стоматологическая процедура не требует разрезания десен и дальнейшего наложения швов: имплант вводится через микроскопическое отверстие в деснах. К тому же пациент не испытывает боли и после завершения процедуры может возвращаться к привычному образу жизни. На установку одного экспресс-импланта нужно всего 10-15 минут!

Голливудская улыбка в подарок

Благодаря винирам и люминирам (накладки на зубы, отличающиеся своей толщиной и материалом, из которого сделаны) белоснежные улыбки голливудских звезд стали доступны многим.

По словам Ярослава Заблоцкого, пациенты иногда не понимают основного назначения накладок.

– Сейчас в моде керамическая реставрация зубов – виниры и люминиры, которые устанавливаются преимущественно на живые передние зубы. Ставить их бездумно, только ради белозубой улыбки, не стоит, – предупреждает врач.

Основная функция виниров – восстановить анатомическую форму зубов. Сделать так, чтобы челюсть начала работать правильно. Красоту человек получает в подарок. Но большинство пациентов ставят виниры ради улыбки, как у Брэда Питта или Анджелины Джоли. Это неверно, считает стоматолог.

Поскольку люминиры более тонкие (около 0,3 мм), а их установка не требует предварительной обточки зубов, стоят они дороже виниров. Различаются они и сроком службы.

Виниры, при правильном уходе, прослужат до 10 лет.

Люминиры – вдвое дольше, поскольку их изготавливают из более качественного материала.

Защита от неприятных сюрпризов

Чтобы пациент был доволен результатом работы стоматолога и обезопасил себя от неприятных сюрпризов, в современных клиниках применяют 3D-технологии.

К примеру, после сканирования с помощью специальной системы пациент может на экране увидеть все этапы и результат предстоящего лечения. Также многих интересует вопрос, как будет выглядеть улыбка после имплантации, установки виниров и люминиров.

Благодаря 3D-моделированию будущую улыбку можно не только увидеть на экране, но даже примерить! Сначала пациент вместе с врачом и зубным техником обсуждают детали, а затем в лаборатории производится модель импланта. Пациент может ее примерить (даже прогуляться с ней несколько дней) и затем рассказать врачу свои впечатления и пожелания.

Лечение во сне

Лечение во время медицинского сна (седации) – идеальное решение для тех, кто дрожит даже при упоминании о кабинете стоматолога. Во время седации пациент впадает в легкий сон и просыпается в кресле, когда уже все сделано. И никаких болей, дискомфорта или переживаний.

По статистике, во время приема с седацией врач может сделать больше, чем когда к пациенту применяется обычная анестезия. Не стоит также путать седацию с наркозом: после медицинского сна пациент достаточно быстро приходит в себя.

В настоящее время седацию активно применяют не только при лечении взрослых, но и при лечении детей и имплантации.

Мода на профилактику

Тренды в стоматологии могут меняться каждый год, но неизменным остается одно правило: гораздо более дешевая и полезная для здоровья зубов – обычная профилактика.

— Учитывая, что новейших технологий в сфере лечения зубов хватает, но они стоят достаточно дорого — не нужно забывать о профилактике, — отмечает Ярослав Заблоцкий. – Особенно о профилактике у детей.

Первый визит ребенка к стоматологу должен быть в возрасте 6 месяцев. С этого же времени родителям следует начать ему чистить зубы. Вообще, украинцы теряют зубы по двум причинам. Первая – кариес и дыры в зубах. Вторая – пародонтит. Это когда зубы здоровы, но десны воспалены. Но ни одна из этих причин не возникнет, если вы будете регулярно и правильно чистить зубы. Желательно, два-три раза в день.