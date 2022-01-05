Напевне, сьогодні вже ніхто і не пам’ятає про те, що 40 років тому українці мріяли про золоті зуби. Коронки, що сяють золотом – це було дуже модно і вважалось ознакою достатку.

На щастя, тренди у стоматології змінилися, стверджує стоматолог у червоному метелику, професор та власник мережі приватних стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький.

– Дійсно, 40 років тому були дуже популярними золоті коронки. Навіть коли молода дівчина виходила заміж, особливим шиком вважалась наявність у її роті хоча б одного золотого зуба. Дехто взагалі мріяв зробити собі “золотий рот”. Слава Богу, все це залишилось у минулому, – розповів Ярослав Заблоцький.

Сьогодні в тренді – білозуба природна посмішка. І якщо за радянських часів для такого лікування зубів не існувало відповідних технологій – сучасна стоматологія може запропонувати пацієнтові багато новинок.

Зуб за 10 хвилин

Масово імпланти у стоматології почали використовувати ще у 1980-х. З кожним роком технології імплантації вдосконалюються, тож теперішню популярність цієї процедури легко пояснити. По-перше, людина не відчуває жодного дискомфорту у роті, сприймаючи імплант як власний зуб. По-друге, такий зуб може прослужити десятки років.

Водночас імплантація – процес багатоетапний і тривалий. Тому, якщо у пацієнта немає жодних протипоказань, лікар може запропонувати йому експрес-імплантацію. Ця нова стоматологічна процедура не потребує розрізання ясен і подальшого накладання швів: імплант вводиться крізь мікроскопічний отвір у яснах. До того ж пацієнт не відчуває болю та після завершення процедури може повертатися до звичного способу життя. На встановлення одного експрес-імпланта потрібно лише 10-15 хвилин!

Голлівудська усмішка у подарунок

Завдяки вінірам та люмінірам (накладки на зуби, які відрізняються своєю товщиною і матеріалом, з якого зроблені) білосніжні усмішки голлівудських зірок стали доступними для багатьох.

Але, за словами Ярослава Заблоцького, пацієнти іноді не розуміють основного призначення накладок.

– Зараз в моді керамічна реставрація зубів – вініри і люмініри, які встановлюються переважно на живі передні зуби. Ставити їх бездумно, лише заради білозубої усмішки, не варто, – попереджає лікар.

Основна функція вінірів – відновити анатомічну форму зубів. Зробити так, щоб щелепа почала працювати правильно. Красу людина отримує у подарунок. Але більшість пацієнтів ставлять вініри заради усмішки, як у Бреда Пітта чи Анджеліни Джолі. Це неправильно, вважає стоматолог.

Оскільки люмініри більш тонкі (близько 0,3 мм), а їхнє встановлення не потребує попередньої обточки зубів, коштують вони дорожче за вініри. Відрізняються вони і терміном служби.

Вініри, за правильного догляду, прослужать до 10 років.

Люмініри – вдвічі довше, оскільки їх виготовляють з якіснішого матеріалу.

Захист від неприємних сюрпризів

Щоби пацієнт був задоволений результатом роботи стоматолога та убезпечив себе від неприємних сюрпризів, у сучасних клініках застосовують 3D-технології.

Наприклад, після сканування за допомогою спеціальної системи пацієнт може на екрані побачити всі етапи і результат майбутнього лікування. Також багатьох цікавить питання, якою буде на вигляд усмішка після імплантації, встановлення вінірів та люмінірів.

Завдяки 3D-моделюванню майбутню усмішку можна не тільки побачити на екрані, а навіть приміряти! Спочатку пацієнт разом із лікарем і зубним техніком обговорюють деталі, а потім у лабораторії виготовляється модель імпланта. Пацієнт може її приміряти (навіть походити з нею кілька днів) і потім розповісти лікарю свої враження та побажання.

Лікування уві сні

Лікування під час медичного сну (седації) – ідеальне рішення для тих, хто тремтить навіть при згадці про кабінет стоматолога. Під час седації пацієнт заглиблюється в легкий сон і прокидається в кріслі, коли вже все зроблено. І жодного болю, дискомфорту чи переживань.

За статистикою, під час прийому з седацією лікар може зробити більше, ніж коли до пацієнта застосовується звичайна анестезія. Не варто плутати седацію із наркозом: після медичного сну пацієнт досить швидко приходить до тями. Наразі седацію активно застосовують не лише для лікування дорослих, а й при лікуванні дітей. Застосовується ця процедура і під час операції імплантації.

Мода на профілактику

Тренди у стоматології можуть змінюватися щороку, але незмінним залишається одне правило: набагато дешевша і корисніша для здоров’я зубів – звичайна профілактика.

– Зважаючи на те, що новітніх технологій у сфері лікування зубів вистачає, але вони коштують досить дорого – не треба забувати про профілактику, – наголошує Ярослав Заблоцький. – Особливо про профілактику у дітей.

Перший візит дитини до стоматолога повинен відбутися у віці 6 місяців. З цього ж часу батьки мають почати чистити дитині зуби. Взагалі українці втрачають зуби з двох причин. Перша – карієс та дірки в зубах. Друга – пародонтит. Це коли зуби здорові, але ясна запалені. Але жодна з цих причин не виникне, якщо ви будете регулярно і правильно чистити зуби. Бажано два-три рази на день!