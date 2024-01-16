Чому зуби мудрості ростуть пізно? Чи потрібіні вони людині? Що з ними робити? На ці питання Фактів ICTV Здоров’я відповідає стоматолог у червоному метелику, д.м.н., професор Ярослав Заблоцький.

– Коли виростають так звані зуби мудрості?

Зараз дивляться

– Зуби мудрості, їх ще називають восьмими, у людини починають рости у 19-20 років. В середньому вони повністю виростають до 25.

– Чи потрібні вони?

– Колись людина їла багато рослинної їжі, потім жувала жорстке м’ясо, і їй потрібні були широкі та сильні щелепи. А восьмий зуб у ряду був задіяним у процесі жування.

Потім у раціоні з’явилася термічно оброблена їжа. Щоб з’їсти її, не потрібні зусилля. Отже, щелепа стає меншою. А зуби залишаються такими, якими й були. І кількість їх не змінилася: 28 зубів, що активно жують, плюс чотири зуба мудрості, які з еволюцією стали зайвими.

– Чому при прорізуванні зубів мудрості виникають проблеми?

– Зачатки зубів мудрості, що не мають коренів, сидять у яснах, поки ростуть всі інші зуби, а коли вони самі починають прорізуватися, то місця для них у щелепі вже немає. Тому ці зуби починають штовхати сусідні. Виникає дискомфорт, зуби відхиляються під тиском, зубний ряд стає нерівним. Якщо зуб мудрості виліз наполовину, то на частині, що залишилася під яснами, під впливом бактерій розвивається карієс. Отже, ці зуби потрібно видаляти.

– Коли краще видаляти зуби мудрості?

– У деяких країнах, наприклад, в Австрії, завчасне видалення зубів мудрості, точніше, їх зачатків – це стандартна процедура. У 16 років дитині роблять панорамний знімок і дивляться, чи є зачатки восьмих зубів. Буває, що замість чотирьох є лише два. А буває, що вони зовсім відсутні.

Так ось, якщо зачатки є, їх видаляють, не чекаючи, поки зуби вилізуть або заболять. Операція проводиться під час медикаментозного сну і триває з годину.

– Чому саме у 16 років?

– Цей вік – золотий час для встановлення брекетів, якщо це потрібно. І ось коли зубний ряд вирівняно, починають активізуватися зуби мудрості. Пробиваючись на світ, вони викривлюють уже рівні зуби. Отже, їх все одно видаляють і знову ставлять брекети. Тобто залишати зуби мудрості немає жодного сенсу.

– Що буде, якщо не видалити зуби мудрості вчасно?

– Через те, що зуби мудрості прорізуються повільно, вони швидко псуються. Виникає різкий біль, частіше вночі, і тоді потрібно шукати стоматолога, щоб видалити хворий зуб. Лікувати їх незручно, отже, краще позбутися. Але не всі спеціалісти є майстрами з видалення зубів мудрості, тож людина ризикує мати купу проблем з болем, загоєнням рани, а також, звернувшись до клініки з низьким рівнем інфекційної безпеки, може заразитися якоюсь інфекцією.

– Які складнощі виникають під час видалення зубів мудрості?

– Якщо видалити у 16 років зачатки зубів мудрості, то складнощів майже не буде. Загоєння проходить швидко, рана затягується сама собою. А от з віком загоєння гальмується, від великого зуба з коренями залишається яма, яку потрібно заповнити штучною кісткою, інакше всі сусідні зуби почнуть “їхати” в бік пустого місця.

– Чи можна на місце видаленого зуба вставити імплант?

– Немає сенсу, бо цей зуб не задіяний у процесі жування, а отже, зайвий. Більше того, якщо видалити зачатки зуба мудрості, їх можна надіслати до Лондона, де є кріобанк, який вилучить з них стовбурові клітини, з яких для цієї ж людини можна за необхідності вирощувати брови, шкіру, щоб закрити дефекти або пошкодження шкірного покрову. У майбутньому вчені сподіваються вирощувати й самі зуби. Наразі такі експерименти проводяться з мишами.

Читайте також: Як зберегти здорові зуби

– Що робити батькам, які замислюються про видалення зубів мудрості у дитини?

– Батьки, яких зацікавила ця інформація, мають відвести дитину на рентген, зробити панорамний знімок, проконсультуватися у спеціаліста і прийняти рішення про видалення. Зазначу, що краще видаляти зачатки зубів мудрості одразу після закінчення школи перед вступом до закладу вищої освіти, у 16-17 років, тому що, як свідчить досвід, потім розпочнуться заняття, і зуби, якщо не болять, відійдуть на задній план.