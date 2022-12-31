Ученые из Национального института здравоохранения (NIH) в США проанализировали образцы тканей при вскрытии 44 человек, умерших от Covid-19. Выяснилось, что вирус распространился по всему телу, в том числе в головной мозг, и сохранялся почти восемь месяцев.

Отмечается, что все пациенты умерли от Covid-19, никто не был вакцинирован. 30% пациентов были женщинами, средний возраст составлял 62,5 года. У 27 пациентов (61,4%) было три и более сопутствующих заболевания. Средний интервал от появления симптомов до смерти составил 18,5 дней.

Анализ показал, что SARS-CoV-2, как и предполагалось, в первую очередь инфицировал и повреждал дыхательные пути и легочную ткань.

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Исследователи также выделили жизнеспособный вирус SARS-CoV-2 из различных тканей в дыхательных путях и за их пределами, включая мозг, сердце, лимфатические узлы, желудочно-кишечный тракт, надпочечники и глаза.

— Мы продемонстрировали репликацию вируса в нескольких нереспираторных местах в течение первых двух недель после появления симптомов, — сообщили авторы исследования.

Отмечается, что обнаружение вируса по всему телу помогло ученым изучить взаимосвязь между инфицированными тканями тела и симптомами, которые сохраняются в течение недель и месяцев после заражения.