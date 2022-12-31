Вчені з Національного інституту охорони здоров’я (NIH) в США проаналізували зразки тканин під час розтину 44 осіб, які померли від Covid-19. З’ясувалося, що вірус поширився по всьому тілу, зокрема в головний мозок, і зберігався майже вісім місяців.

Зазначається, що всі пацієнти померли від Covid-19, ніхто не був вакцинований. 30% пацієнтів були жінками, середній вік становив 62,5 року. У 27 пацієнтів (61,4%) було три або більше супутніх захворювання. Середній інтервал від появи симптомів до смерті становив 18,5 днів.

Аналіз показав, що SARS-CoV-2, як і передбачалося, насамперед інфікував і пошкоджував дихальні шляхи і легеневу тканину.

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Дослідники також виділили життєздатний вірус SARS-CoV-2 з різних тканин дихальних шляхів і за їхніми межами, зокрема з мозку, серця, лімфатичних вузлів, шлунково-кишкового тракту, наднирників та очей.

– Ми продемонстрували реплікацію вірусу в декількох нереспіраторних місцях протягом перших двох тижнів після появи симптомів, – повідомили автори дослідження.

Відзначається, що виявлення вірусу по всьому тілу допомогло вченим вивчити взаємозв’язок між інфікованими тканинами тіла і симптомами, які зберігаються протягом тижнів і місяців після зараження.