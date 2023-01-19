Вчені Університету Гонконгу під час дослідження з’ясували, що Covid-19 пов’язаний з більш високим ризиком серцево-судинних захворювань і смерті в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Повідомляється, що в науковому експерименті взяли участь майже 160 тис. осіб. З’ясувалося, що в порівнянні з неінфікованими людьми ймовірність смерті пацієнтів з Covid-19 була в 81 разів вище в перші три тижні після зараження і залишалася в п’ять разів вище протягом 18 місяців.

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– У пацієнтів з Covid-19 частіше розвивалися численні серцево-судинні захворювання в порівнянні з неінфікованими учасниками, що, можливо, сприяло більш високому ризику смерті, – сказав автор дослідження професор Ян С.К. Вонг.

За його словами, результати показують, що пацієнти повинні перебувати під наглядом протягом як мінімум року після одужання для діагностики серцево-судинних ускладнень інфекції, які є частиною тривалого Covid-19.