Команда вчених Сіднейського університету в Австралії під час дослідження змогла знайти можливий ключ до імунітету проти Covid-19.

Австралійські дослідники виявили в легенях білок, який прилипає до вірусу Covid-19, як липучка, і знерухомлює його, що може пояснити, чому деякі люди ніколи не хворіють на вірус, а в інших він викликає серйозні ускладнення.

Це було зроблено за допомогою інструменту генної інженерії, який дозволив включити всі гени в геномі людини, а потім подивитися, які з них дають клітинам людини здатність зв’язуватися з шиповидним білком Sars-CoV-2, який має вирішальне значення для здатності вірусу заражати клітини людини.

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– Це дозволило нам знайти цей новий рецепторний білок LRRC15, – сказав доцент Сіднейського університету Грег Нілі.

За його словами, в науковій роботі були використані легені людей, які померли від Covid-19. Важкі пацієнти мали тонни цього LRRC15, зазначив вчений.

Дослідники пояснили, що LRRC15 не присутній у людей, поки Sars-CoV-2 не потрапить в організм. Тобто, швидше за все, LRRC15 є частиною нового імунного бар’єру, який допомагає захистити від серйозної інфекції Covid-19, активуючи противірусну реакцію організму.

Що ж стосується пацієнтів, які померли від Covid-19, дослідники вважають, що у них було недостатньо LRRC15 для захисту або ж білок був проведений занадто пізно, щоб допомогти.

За словами вчених, тепер з’явилася можливість використовувати цей новий рецептор для розробки ліків широкої дії, які можуть блокувати вірусну інфекцію або навіть пригнічувати фіброз легень.