Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Багато хто не зробив бустер: в Україні все більше хворих з Covid-19 потрапляють до лікарень

23 Березня 2023, 13:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні намітилася тенденція до збільшення кількості госпіталізованих з ускладненнями коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з офіційними даними, з 10 до 16 березня зафіксовано 18 619 підтверджених випадків Covid-19. Це на 21,1% більше, ніж тижнем раніше.

Число госпіталізованих на минулому тижні зросло на 14,3% – до 4 479 осіб.

Зараз дивляться

Читайте також:
вакцинаціяЩо робити, якщо пропущено бустерне щеплення проти Covid-19 – роз’яснення МОЗ

Як повідомили в МОЗ, двома дозами вакциновано 15,5 млн українців, першою бустерною дозою – 3,1 млн, двома бустерними дозами – лише трохи більше 260 тис. осіб.

МОЗ нагадує, що вакцинація проти Covid-19 – єдиний спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання, ускладнень та смерті.

– В Україні зараз циркулюють штам Омікрон і ще 10 підтипів вірусу SARS-CoV-2. Для нас ризикована ситуація появи підтипу Омікрону ХВВ 1.5, більш відомого як Кракен, – зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, для цього штаму характерна швидке передання від людини до людини, що в умовах війни, коли часто немає можливості дотримуватися протиепідемічних норм, загрожує ризиком швидкого поширення небезпечного вірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь