В Україні намітилася тенденція до збільшення кількості госпіталізованих з ускладненнями коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з офіційними даними, з 10 до 16 березня зафіксовано 18 619 підтверджених випадків Covid-19. Це на 21,1% більше, ніж тижнем раніше.

Число госпіталізованих на минулому тижні зросло на 14,3% – до 4 479 осіб.

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Як повідомили в МОЗ, двома дозами вакциновано 15,5 млн українців, першою бустерною дозою – 3,1 млн, двома бустерними дозами – лише трохи більше 260 тис. осіб.

МОЗ нагадує, що вакцинація проти Covid-19 – єдиний спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання, ускладнень та смерті.

– В Україні зараз циркулюють штам Омікрон і ще 10 підтипів вірусу SARS-CoV-2. Для нас ризикована ситуація появи підтипу Омікрону ХВВ 1.5, більш відомого як Кракен, – зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, для цього штаму характерна швидке передання від людини до людини, що в умовах війни, коли часто немає можливості дотримуватися протиепідемічних норм, загрожує ризиком швидкого поширення небезпечного вірусу.