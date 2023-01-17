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Вакцинація

Що робити, якщо пропущено бустерне щеплення проти Covid-19 – роз’яснення МОЗ

17 Січня 2023, 13:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що робити, якщо з тих чи інших причин було пропущено бустерне щеплення проти Covid-19.

– Якщо ви пропустили бустерний укол проти Covid-19, не біда. Просто запишіться в найближчий пункт або центр вакцинації й отримайте пропущене щеплення. Це подовжить ваш захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, – йдеться у повідомленні.

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В МОЗ нагадали, що:

Зараз дивляться
  • всі дорослі повинні отримати первинний курс щеплень проти Covid-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої вакцини, дозволеної в Україні;
  • через п’ять місяців після першого уколу варто зробити перший бустер;
  • через чотири місяці після першого бустера літнім людям і людям з хронічними хворобами рекомендовано зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер за бажанням.

Для бустера можна використовувати будь-яку вакцину, незалежно від того, яким препаратом ви зробили попередні щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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