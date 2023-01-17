Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как поступить, если по тем или иным причинам была пропущена бустерная прививка против Covid-19.

— Если вы пропустили бустерный укол против Covid-19, не беда. Просто запишитесь в ближайший пункт или центр вакцинации и получите пропущенную прививку. Это продлит вашу защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни, — говорится в сообщении.

При этом в Минздраве напомнили, что:

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все взрослые должны получить первичный курс прививок против Covid-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой вакцины, разрешенной в Украине;

через пять месяцев после первоначального укола следует сделать первый бустер;

через четыре месяца после первого бустера пожилым людям и людям с хроническими болезнями рекомендовано сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить второй бустер по желанию.

Для бустера можно использовать любую вакцину, независимо от того, каким препаратом вы сделали предыдущие прививки.