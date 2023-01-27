Ученые Ратгерского университета в США в ходе исследования пришли к выводу, что дети, чьи матери курили во время беременности, более чем в пять раз чаще, чем дети никогда не куривших женщин, страдали от внезапной младенческой смерти (SUID).

Сообщается, что самые высокие уровни риска были обнаружены, когда курение продолжалось на протяжении всей беременности.

— Смысл прост. Курение значительно повышает риск внезапной детской смерти. У каждой, кто планирует забеременеть, есть очень важная причина бросить курить, — отметила ведущий автор исследования Барбара М. Остфельд.

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Отмечается, что ученые подсчитали, что уровень SUID составляет 1,07 смертей на каждую тысячу детей, рожденных никогда не курившими женщинами, и до 3,80 для детей, рожденных от тех, кто курил на протяжении всей беременности. Причем продолжительность курения имела значительную связь с SUID.

SUID описывает смерть младенца в возрасте до 365 дней от синдрома внезапной детской смерти, неточно определенных и неизвестных причин или от случайного удушья.

— Учитывая тесную связь между курением и SUID, вызывает тревогу тот факт, что большинство курильщиц любой расовой группы продолжали курить во время беременности, — акцентировал соавтор исследования профессор педиатрии Томас Хеги.

По его словам, это открытие подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются курильщики при отказе от курения, и предполагает, что существует национальная потребность в более эффективных подходах, а также в улучшении доступа к этим услугам.