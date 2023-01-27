Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Вчені довели, що куріння під час вагітності в п’ять разів підвищує ризик раптової дитячої смерті

27 Січня 2023, 10:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Вчені довели, що куріння під час вагітності в п’ять разів підвищує ризик раптової дитячої смерті
Джерело: Depositphotos

Вчені Ратгерського університету в США під час дослідження дійшли висновку, що діти, чиї матері курили під час вагітності, більш ніж в п’ять разів частіше, ніж діти жінок, які ніколи не курили, страждали від раптової дитячої смерті (SUID).

Повідомляється, що найвищі рівні ризику були виявлені, коли куріння тривало протягом всієї вагітності.

– Сенс простий. Куріння значно підвищує ризик раптової дитячої смерті. У кожної, хто планує завагітніти, є дуже важлива причина кинути палити, – зазначила провідний автор дослідження Барбара М.Остфельд.

Читайте також:
Вчені довели, що куріння під час вагітності в п’ять разів підвищує ризик раптової дитячої смертіВчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпу

Зазначається, що вчені підрахували, що рівень SUID становить 1,07 смертей на кожну тисячу дітей, народжених жінками, які ніколи не курили, і до 3,80 для дітей, народжених від тих, хто курив протягом всієї вагітності. Причому тривалість куріння мала значний зв’язок з SUID.

Зараз дивляться

SUID описує смерть немовляти віком до 365 днів від синдрому раптової дитячої смерті, неточно визначених і невідомих причин або від випадкової задухи.

– Враховуючи тісний зв’язок між курінням і SUID, викликає тривогу той факт, що більшість курців будь- якої расової групи продовжували палити під час вагітності, – акцентував співавтор дослідження професор педіатрії Томас Хегі.

За його словами, це відкриття підкреслює труднощі, з якими стикаються курці при відмові від куріння, і припускає, що існує національна потреба в більш ефективних підходах, а також в поліпшенні доступу до цих послуг.

Джерело
MedicalXpress
Теги
вагітність Куріння Наукові дослідження Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь