Вчені Ратгерського університету в США під час дослідження дійшли висновку, що діти, чиї матері курили під час вагітності, більш ніж в п’ять разів частіше, ніж діти жінок, які ніколи не курили, страждали від раптової дитячої смерті (SUID).

Повідомляється, що найвищі рівні ризику були виявлені, коли куріння тривало протягом всієї вагітності.

– Сенс простий. Куріння значно підвищує ризик раптової дитячої смерті. У кожної, хто планує завагітніти, є дуже важлива причина кинути палити, – зазначила провідний автор дослідження Барбара М.Остфельд.

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Зазначається, що вчені підрахували, що рівень SUID становить 1,07 смертей на кожну тисячу дітей, народжених жінками, які ніколи не курили, і до 3,80 для дітей, народжених від тих, хто курив протягом всієї вагітності. Причому тривалість куріння мала значний зв’язок з SUID.

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SUID описує смерть немовляти віком до 365 днів від синдрому раптової дитячої смерті, неточно визначених і невідомих причин або від випадкової задухи.

– Враховуючи тісний зв’язок між курінням і SUID, викликає тривогу той факт, що більшість курців будь- якої расової групи продовжували палити під час вагітності, – акцентував співавтор дослідження професор педіатрії Томас Хегі.

За його словами, це відкриття підкреслює труднощі, з якими стикаються курці при відмові від куріння, і припускає, що існує національна потреба в більш ефективних підходах, а також в поліпшенні доступу до цих послуг.