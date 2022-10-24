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Веганская диета уменьшает приливы во время менопаузы — исследование

24 октября 2022, 14:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
овощи
Источник: Pixabay

Диета, богатая соей, но не содержащая животных продуктов, может быть так же хороша, как заместительная гормональная терапия (ЗГТ), для предотвращения приливов во время менопаузы, свидетельствует исследование.

В исследовании участвовали 84 женщины в постменопаузе. Они зафиксировали, сколько приливов у них было.

В группе, придерживавшейся веганской диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием сои, приливы крови к лицу снизились на 88%.

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Для сравнения, по оценкам экспертов, гели, пластыри и таблетки для ЗГТ эффективны до 90 %.

Диета, которая призывала женщин отказаться еще и от авокадо и орехами, помогла женщинам в среднем сбросить до 8 фунтов.

Они съедали полстакана соевых бобов, приготовленных в скороварке каждый день. Уровень их физической активности, потребление пищи, масса тела, рост и состояние здоровья — все регистрировалось.

Результаты показали, что количество приливов в группе веганов сократилось с шести до 1,4 в неделю.

В контрольной группе они в среднем снизились только с 5,7 до 3,4.

 «- Мы еще не до конца понимаем, почему эта комбинация работает, — сказал доктор Нил Барнард. — Но кажется, что эти три элемента являются ключевыми — отказ от продуктов животного происхождения, уменьшение количества жира и добавление порции соевых бобов.

Команда считает, что эффект может быть вызван химическим веществом в соевых бобах.

Доктор Барнард добавил, что эти новые результаты предполагают, что изменение диеты следует рассматривать в качестве лечения первой линии при неприятных вазомоторных симптомах, включая ночную потливость и приливы.

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Они могут происходить без предупреждения в течение дня и ночи, но также могут быть вызваны:

  • есть острую пищу
  • кофеин и алкоголь
  • курение
  • носить толстую одежду
  • высокая температура
  • чувство стресса или беспокойства
  • лечение некоторых видов рака (это может повлиять как на мужчин, так и на женщин)
  • некоторые лекарства
  • сверхактивная щитовидная железа,
  • диабет
  • туберкулез.

Источник
Daily Mail
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