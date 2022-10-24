Диета, богатая соей, но не содержащая животных продуктов, может быть так же хороша, как заместительная гормональная терапия (ЗГТ), для предотвращения приливов во время менопаузы, свидетельствует исследование.

В исследовании участвовали 84 женщины в постменопаузе. Они зафиксировали, сколько приливов у них было.

В группе, придерживавшейся веганской диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием сои, приливы крови к лицу снизились на 88%.

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Для сравнения, по оценкам экспертов, гели, пластыри и таблетки для ЗГТ эффективны до 90 %.

Диета, которая призывала женщин отказаться еще и от авокадо и орехами, помогла женщинам в среднем сбросить до 8 фунтов.

Они съедали полстакана соевых бобов, приготовленных в скороварке каждый день. Уровень их физической активности, потребление пищи, масса тела, рост и состояние здоровья — все регистрировалось.

Результаты показали, что количество приливов в группе веганов сократилось с шести до 1,4 в неделю.

В контрольной группе они в среднем снизились только с 5,7 до 3,4.

«- Мы еще не до конца понимаем, почему эта комбинация работает, — сказал доктор Нил Барнард. — Но кажется, что эти три элемента являются ключевыми — отказ от продуктов животного происхождения, уменьшение количества жира и добавление порции соевых бобов.

Команда считает, что эффект может быть вызван химическим веществом в соевых бобах.

Доктор Барнард добавил, что эти новые результаты предполагают, что изменение диеты следует рассматривать в качестве лечения первой линии при неприятных вазомоторных симптомах, включая ночную потливость и приливы.

Они могут происходить без предупреждения в течение дня и ночи, но также могут быть вызваны: