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Веганська дієта зменшує припливи під час менопаузи – дослідження

24 Жовтня 2022, 14:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
овощи
Джерело: Pixabay

Дієта, що багата на сою, але не містить тваринних продуктів, може бути так само хорошою, як замісна гормональна терапія (ЗГТ), для запобігання припливам під час менопаузи, свідчить дослідження.

У дослідженні брали участь 84 жінки у постменопаузі. Вони зафіксували скільки припливів у них було.

У групі, що дотримувалася веганської дієти з низьким вмістом жирів і високим вмістом сої, припливи крові до обличчя знизилися на 88%.

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Для порівняння, за оцінками експертів, гелі, пластирі та таблетки для ЗГТ ефективні до 90%.

Дієта, яка закликала жінок відмовитися ще й від авокадо та горіхами, допомогла жінкам у середньому скинути до 8 фунтів.

Вони з’їдали півсклянки соєвих бобів, приготовлених у скороварці щодня. Рівень їхньої фізичної активності, споживання їжі, маса тіла, зростання та стан здоров’я – все реєструвалося.

Результати показали, що кількість припливів у групі веганів скоротилася із шести до 1,4 на тиждень.

У контрольній групі вони в середньому знизилися лише з 5,7 до 3,4.

– Ми ще не до кінця розуміємо, чому ця комбінація працює, – сказав доктор Ніл Барнард. – Але здається, що ці три елементи є ключовими – відмова від продуктів тваринного походження, зменшення кількості жиру та додавання порції соєвих бобів.

Команда вважає, що ефект може бути викликаний хімічною речовиною у соєвих бобах.

Доктор Барнард додав, що ці нові результати припускають, що зміну дієти слід розглядати як лікування першої лінії при неприємних вазомоторних симптомах, включаючи нічну пітливість та припливи.

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Вони можуть відбуватися без попередження протягом дня та ночі, але також можуть бути викликані:

  • гострою їжею
  • кофеїном та алкоголем
  • курінням
  • занадто теплим одягом
  • високою температурою
  • почуттям стресу чи занепокоєння
  • лікуванням деяких видів раку (це може вплинути як на чоловіків, так і на жінок)
  • деякими ліками
  • надактивною щитоподібною залозою,
  • діабетом
  • туберкульозом.

Джерело
Daily Mail
Теги
лікування
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