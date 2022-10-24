Дієта, що багата на сою, але не містить тваринних продуктів, може бути так само хорошою, як замісна гормональна терапія (ЗГТ), для запобігання припливам під час менопаузи, свідчить дослідження.

У дослідженні брали участь 84 жінки у постменопаузі. Вони зафіксували скільки припливів у них було.

У групі, що дотримувалася веганської дієти з низьким вмістом жирів і високим вмістом сої, припливи крові до обличчя знизилися на 88%.

Зараз дивляться

Для порівняння, за оцінками експертів, гелі, пластирі та таблетки для ЗГТ ефективні до 90%.

Дієта, яка закликала жінок відмовитися ще й від авокадо та горіхами, допомогла жінкам у середньому скинути до 8 фунтів.

Вони з’їдали півсклянки соєвих бобів, приготовлених у скороварці щодня. Рівень їхньої фізичної активності, споживання їжі, маса тіла, зростання та стан здоров’я – все реєструвалося.

Результати показали, що кількість припливів у групі веганів скоротилася із шести до 1,4 на тиждень.

У контрольній групі вони в середньому знизилися лише з 5,7 до 3,4.

– Ми ще не до кінця розуміємо, чому ця комбінація працює, – сказав доктор Ніл Барнард. – Але здається, що ці три елементи є ключовими – відмова від продуктів тваринного походження, зменшення кількості жиру та додавання порції соєвих бобів.

Команда вважає, що ефект може бути викликаний хімічною речовиною у соєвих бобах.

Доктор Барнард додав, що ці нові результати припускають, що зміну дієти слід розглядати як лікування першої лінії при неприємних вазомоторних симптомах, включаючи нічну пітливість та припливи.

Вони можуть відбуватися без попередження протягом дня та ночі, але також можуть бути викликані: