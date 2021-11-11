Большая польза простых советов: как избежать лишних кило и проблем со здоровьем

В Украине каждый четвертый имеет лишние килограммы. Полных стало больше среди подростков. А пандемия с ее дистанционкой, онлайном и закрытыми спортзалами все лишь усугубляет.

Однако закрытый фитнес-центр не аргумент для тех, у кого есть признаки ожирения. Потому что простые упражнения можно делать дома. Также не трудно контролировать рацион: отказаться от сахара и газированных напитков, ограничить пирожные и хлеб. Все это реально даже в пандемию.

Врачи предупреждают: проигнорируете эти советы — будете иметь в будущем либо сахарный диабет, либо проблемы с сердцем. Все эти болезни — с печальным финалом.

…Проблемы с лишним весом у блогера Марты Марнауз начались в подростковом возрасте. Гормональный сбой привел к увеличению массы тела. И только участие в проекте Зважені та щасливі помогло избавиться сначала от 52 килограммов, а впоследствии – от 90. Теперь главное – закрепить успех.

— Многие люди просто зациклены на весе. Они настолько часто становятся на весы, что это их впоследствии напрочь демотивирует, — рассказывает Марта.

По ее словам, лучше сконцентрировать внимание на объемах, которые исчезают.

Сейчас пять раз в неделю она тренируется. Почти полностью исключила из рациона дрожжи и рафинированный сахар. Главное правило — есть все, но в меру.

Есть ли у вас лишние кило

Определить лишний вес можно с помощью индекса массы тела. Рост в метрах умножаем на два. А потом делим вес на полученное число. Если результат больше 25, есть лишние килограммы. Более 30 — уже ожирение. Это — болезнь, и она молодеет.

— Метаболический синдром мы определяем уже у детей 6 лет. Такого никогда не было. У детей мы также диагностируем сахарный диабет 2 типа, хотя эта патология более свойственна пожилым людям, — рассказывает эндокринолог Оксана Палладина.

И взрослым, и детям врачи советуют ограничить потребление сладкого, изделий из муки, фастфуда и газированных напитков.

— Одним из самых больших зол в питании является жидкий сахар. Это все сладкие напитки, включая фруктовые соки, — отмечает диетолог Оксана Скиталинская.

А вот зелени и овощей надо есть каждый день и немало. Не исключайте из рациона и жиры, но избегайте переработанных колбас или сосисок. Свинину лучше заменить телятиной или курятиной.

— Индейка и курица легко усваиваются, содержат низкое количество животного жира, много белка и незаменимых аминокислот, — информирует Оксана Палладина.

Сладкое следует заменить фруктами или ягодами.

Спасение — в движении

Возьмите за правило постоянные тренировки. Самое лучшее для похудения — силовые упражнения, которые можно делать дома.

— К примеру, приседания. Это силовое упражнение с весом собственного тела. Для начинающих: присели — поднялись, присели — поднялись. Если у вас нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, и вы немножко тренированы, то присели и подпрыгнули, — рекомендует тренер Виктор.

Он помогает худеть дистанционно. Ежемесячно к нему обращается до тысячи человек. Андрей за полгода сбросил 25 килограммов.

И помните: ожирение — бомба замедленного действия. Если его не лечить, в будущем получите сахарный диабет или проблемы с сердцем. Выбор за вами.