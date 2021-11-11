Велика користь простих порад: як уникнути зайвих кіло і проблем зі здоров’ям

В Україні кожен четвертий має зайві кілограми. Гладких стало більше серед підлітків. А пандемія з її дистанційкою, он-лайном і закритими спортзалами все лише поглиблює.

Однак зачинений фітнес-центр не аргумент для тих, у кого є ознаки ожиріння. Тому що прості вправи можна робити вдома. Також не важко контролювати раціон: відмовитись від цукру і газованих напоїв, обмежити тістечка і хліб. Все це реально навіть у пандемію.

Лікарі попереджують: проігноруєте ці поради – матимете в майбутньому або цукровий діабет, або проблеми з серцем. Всі ці хвороби – з сумним фіналом.

…Проблеми з зайвою вагою у блогерки Марти Марнауз почались у підлітковому віці. Гормональний збій призвів до збільшення маси тіла. І лише участь у проекті Зважені та щасливі допомогла позбутися спочатку 52 кілограмів, а згодом – 90. Тепер головне – закріпити успіх.

– Багато людей просто зациклені на вазі. Вони настільки часто стають на ваги, що це їх згодом геть демотивує, – розповідає Марта.

За її словами, за краще сконцентрувати увагу на об’ємах, які зникають.

Нині п’ять разів на тиждень вона тренується. Майже повністю виключила з раціону дріжджі та рафінований цукор. Головне правило – їсти все, але в міру.

Чи є у вас зайві кіло

Визначити зайву вагу можна через індекс маси тіла. Зріст у метрах множимо на два. А потім ділимо вагу на отримане число. Якщо результат більший за 25, є зайві кілограми. Понад 30 – уже ожиріння. Це – хвороба, і вона молодшає.

– Метаболічний синдром ми визначаємо вже у дітей 6 років. Такого ніколи не було. У дітей ми також діагностуємо цукровий діабет 2 типу, хоча ця патологія більш властива людям похилого віку, – розповідає ендокринолог Оксана Палладіна.

І дорослим, і малим лікарі радять обмежити споживання солодкого, виробів із борошна, фастфуду і газованих напоїв.

– Одним із найбільших зол в харчуванні є рідкий цукор. Це всі солодкі напої включно із фруктовими соками, – наголошує дієтолог Оксана Скиталінська.

А ось зелені та овочів треба їсти щодня й чимало. Не виключайте з раціону і жири, але уникайте перероблених ковбас чи сосисок. Свинину краще замінити телятиною чи курятиною.

– Індичка і курка легко засвоюються, містять низьку кількість тваринного жиру, багато білку і незамінних амінокислот, – інформує Оксана Палладіна.

Солодке слід замінити фруктами чи ягодами.

Спасіння – у русі

Візьміть за правило постійні тренування. Найкраще для схуднення – силові вправи, які можна робити вдома.

– Приміром, присідання. Це є силова вправа з вагою власного тіла. Для початківців: присіли – піднялись, присіли – піднялись. Якщо у вас нема проблем з опорно-руховим апаратом, і ви трошки треновані, то присіли і підстрибнули, – рекомендує тренер Віктор.

Він допомагає худнути дистанційно. Щомісяця до нього звертається до тисячі людей. Андрій за півроку позбувся 25 кілограмів.

І пам’ятайте: ожиріння – бомба уповільненої дії. Якщо його не лікувати, в майбутньому отримаєте цукровий діабет або проблеми з серцем. Вибір за вами.