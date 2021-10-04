Провідні дослідники з Техаського університету в Сан-Антоніо і Університету Вісконсін-Мілуокі в США з’ясували, чи може надлишкова маса тіла бути пов’язана з високими показниками захворюваності на Covid-19.

Щоб виявити потенційні закономірності в даних, дослідники використовували передові методи статистичного аналізу. Для цього була проаналізована ймовірна залежність смертності від коронавірусної інфекції у майже 5,5 млрд дорослих з 154 країн світу.

– Основним результатом аналізу є статистично значущий позитивний зв’язок між смертністю від Covid-19 і часткою осіб з надмірною вагою серед дорослого населення, – відзначають вчені.

За їхніми словами, ця асоціація зберігається в країнах, що належать до різних груп доходів, і не залежить від середнього віку населення, частки літніх людей та/або частки жінок.

Автори дослідження говорять, що клінічно надмірна маса тіла пов’язана з кількома супутніми захворюваннями, які можуть призвести до більш важкого перебігу і подальшої смерті від Covid-19. Наприклад, до погіршення результату можуть привертати метаболічні порушення.

Вони додали, що в середньому пандемія Covid-19 була більш фатальною для дорослого населення, що проживає в тих частинах світу, для яких характерна надлишкова маса тіла.

Дослідники вважають, що їхні результати можуть бути використані для підтримки нормативних положень державної політики щодо харчової промисловості в тій мірі, в якій вона отримує прибуток від продажу оброблених харчових продуктів, продуктів з високим вмістом солі, цукру і насичених жирів.

Оскільки кількість загиблих від нинішньої пандемії перевищила 4,5 млн осіб, основні висновки групи вимагають негайних і ефективних заходів, які давно назріли, наполягають вчені.