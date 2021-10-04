Ведущие исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио и Университета Висконсин-Милуоки в США выяснили, может ли избыточная масса тела быть связана с высокими показателями заболеваемости Covid-19.

Чтобы выявить потенциальные закономерности в данных, исследователи использовали передовые методы статистического анализа. Для этого была проанализирована вероятная зависимость смертности от коронавирусной инфекции у почти 5,5 млрд взрослых из 154 стран мира.

— Основным результатом анализа является статистически значимая положительная связь между смертностью от Covid-19 и долей лиц с избыточным весом среди взрослого населения, — отмечают ученые.

По их словам, эта ассоциация сохраняется в странах, принадлежащих к различным группам доходов, и не зависит от среднего возраста населения, доли пожилых людей и/или доли женщин.

Авторы исследования говорят, что клинически избыточная масса тела связана с несколькими сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к более тяжелому течению и последующей смерти от Covid-19. Например, к ухудшению исхода могут предрасполагать метаболические нарушения.

Они добавили, что в среднем пандемия Covid-19 была более фатальной для взрослого населения, проживающего в тех частях мира, для которых характерна избыточная масса тела.

Исследователи полагают, что их результаты могут быть использованы для поддержания нормативных положений государственной политики в отношении пищевой промышленности в той мере, в какой она получает прибыль от продажи обработанных пищевых продуктов, продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров.

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Поскольку число погибших от нынешней пандемии превысило 4,5 млн человек, основные выводы группы требуют немедленных и эффективных мер, которые давно назрели, настаивают ученые.