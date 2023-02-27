Великий пост 2023 начнется 27 февраля и продлится до 16 апреля. В это время нужно отказаться от продуктов животного происхождения, убирая из рациона целый ряд продуктов.

Что можно есть в Великий пост, а также — от каких продуктов следует отказаться в этот период Фактам ICTV рассказала диетолог-нутрициолог Юлия Денисюк.

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Разрешенные продукты в Великий пост:

овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);

зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);

водоросли (морская капуста);

грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);

бобовые (фасоль, горох);

крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);

постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;

мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);

фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);

сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);

орехи (грецкий, фундук, кешью, арахис);

семена (тыквы, кунжута, льна);

соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);

сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);

напитки (чай, кофе, компот, компот, компот, сок, морс, растительное молоко).

масла (льняное, оливковое, кунжутное).

Продукты, потребление которых следует ограничить:

рыба (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и Вербного Воскресения);

морепродукты (кальмары, креветки – можно редко разрешать в нестрогие дни).

Запрещенные продукты в Великий пост:

мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);

рыба (красная, речная);

молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);

яйца;

бульоны (куриный, свиной);

выпекание и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);

фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики);

сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);

алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Кому можно поститься

Ограничить свой рацион можно только тем, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем.

В то же время соблюдать Великий пост нельзя таким категориям граждан:

дети до 14 лет;

пожилые люди;

беременные женщины;

кормящие мамы;

те, кто страдает от болезней (хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологий);

пациенты с диагнозом анемия, с ослабленным иммунитетом;

люди, перенесшие операцию, недавно выздоровевшие от инфекционных заболеваний;

те, кто страдает различными расстройствами пищевого поведения (булимия, анорексия).

– Жизнь сегодня крайне сложна, мы много работаем, и есть значительные эмоциональные затраты. Кроме того, мы в состоянии эпидемии. И полноценное питание является очень важной составляющей для предотвращения заболеваемости и восстановления после болезни, – говорит Юлия Денисюк.

По словам специалиста, не рекомендовано поститься детям до 14 лет, беременным, тем, кто имеет какие-либо нарушения здоровья, пожилым людям. Люди, физически работающие, также не могут ограничивать рацион.

Неоднозначная ситуация с теми, кто страдает ожирением или просто хочет похудеть.

— Для людей с ожирением актуален вопрос самоконтроля. Это может быть толчком для того, чтобы наладить свое питание, но только с точки зрения самоконтроля, а не рациона. Человек учится работать со своими “страстями”, — добавляет Юлия Денисюк.

Касательно людей с расстройствами питания. следует рассматривать каждый случай отдельно. Для них это может стать толчком для самоконтроля.

Как подготовиться к Великому посту

Людям, привыкшим ни в чем себе не отказывать, сложно будет перестроиться на новый рацион питания, особенно для тех, кто не представляет своей жизни без запретных продуктов. Однако это не значит, что это непосильная задача.

— Облегчает пост то, что у нас много продуктов в доступе. Поэтому важно максимально разнообразить рацион, – комментирует диетолог-нутрициолог.

Юлия Денисюк назвала рекомендации, которые помогут пройти пост проще с точки зрения психоэмоционального состояния и без вреда для здоровья.

Не начинать пост очень резко, рекомендуется посвятить две-три недели переходному состоянию. Делать дни послабленного поста, когда можно разрешать себе некоторые запрещенные продукты. Рацион должен быть максимально разнообразным – добавлять бобовые, орехи, семена, крупы, овощи, фрукты, зелень. Принимать мультивитаминные препараты, добавки, содержащие много белка (например, протеин). Вовремя остановиться, если есть понимание, что это непосильная задача.

– Надо остановиться, когда есть ухудшение общего состояния – слабость, дискомфорт, расстройства питания, плохое настроение. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек чувствует, что ему сложно и не идет оно ему, есть смысл остановиться, — комментирует диетолог-нутрициолог.

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Альтернативный пост

Пост в первую очередь это – самодисциплина и наше отношение к Богу и религиозным вопросам. По-моему, это нужно меньше связывать с едой, говорит Юлия Денисюк. Поэтому если человеку очень сложно ограничивать свой рацион, можно немного изменить подход к посту.

– Я считаю, что следует определить свою “страсть”. К примеру, человек не может без булочек или конфет. Тогда лучше отказаться от них, а есть мясо. Почему бы и нет? В то же время больше молиться, положительно мыслить и очищаться мыслями, — объясняет эксперт.

Можно немного сместить акцент, тогда этот процесс пройдет легче.

Как выйти из поста и его последствия

Любые изменения в рационе нужно проводить постепенно – как входить, так и выходить из поста.

— Выход из поста должен быть постепенным. Не нужно приходить из церкви и сразу есть все, что до этого ограничивали. Это может причинить вред организму, — комментирует Юлия Денисюк.

Но важно снова начать питаться правильно и полноценно.

Относительно последствий, если подойти к посту неправильно, может быть вред для здоровья.

– Я работала с людьми, которые постятся. Очень сложно для них расписать полноценный рацион. Поэтому после поста могут быть железодефицитные состояния, изменения в ЖКТ, белки могут неправильно усваиваться, — добавляет специалист.

Именно поэтому не стоит подходить к этому легкомысленно только потому, что так принято, модно или кто-то порекомендовал.

Перед Великим постом следует проконсультироваться с врачом о состоянии здоровья и делать все правильно.