Вегетарианство — это и система питания, и мировоззрение, и стиль жизни. В современном обществе стало модно заботиться об экологии, поэтому многие сознательно стали отказываться от мяса и продуктов животного происхождения.

Во Всемирный день вегетарианства, который празднуют 1 октября, Факты ICTV вместе с консультантом по питанию Тимофеем Товстыженком разобрались, какие плюсы и минусы для здоровья от такой системы питания, а также как правильно менять свой рацион.

— Вегетарианство — это не отказ от мяса, а увеличение количества еды растительного происхождения, — говорит Тимофей Товстыженко.

Прежде чем анализировать плюсы и минусы вегетарианства, нужно разобраться в его видах.

Виды вегетарианства

Веганство — отказ от мяса и всех продуктов животного происхождения.

Лактовегетарианство — исключение всех животных продуктов, кроме молочных.

Ововегетарианство — отказ от всего, кроме яиц.

Лактоововегетарианство — можно есть молочные продукты и яйца.

Плюсы вегетарианства

Исключение из рациона мясных продуктов в целом позитивно отразится на организме человека, говорит консультант по питанию.

— Если не употреблять мясо, человек становится здоровее. Мясные продукты часто провоцируют болезни, например сердечно-сосудистые заболевания. Также они являются одной из причин окисления организма, из-за чего он быстрее стареет, — продолжает Тимофей Товстыженко.

Отказ от мяса снижается риск развития рака, сахарного диабета, осмотических заболеваний.

— Мясная пища не переваривается полностью. 20% остается в ЖКТ. Когда она накапливается, начинаются процессы гниения, нарушается микрофлора, это провоцирует воспаление в женских и мужских половых органах, — объясняет эксперт.

Молочные продукты и яйца считаются более легким белком. Они значительно легче усваиваются организмом.

Минусы вегетарианства

Отказ от целой группы продуктов грозит тем, что организм будет недополучать ряд веществ.

— Вегетарианцы могут не доедать белок. При этом у веганов практически всегда есть проблемы. У ово- и лактовегетарианцев ситуация немного получше. Они компенсируют это за счет яиц и молочных продуктов, — комментирует Тимофей Товстыженко.

По его ловам, также могут быть проблемы с железом, ведь оно тяжелее усваивается из растений. Такая же ситуация с цинком, а также рядом полезных жирных кислот. Среди витаминов – может быть дефицит А, D и В12.

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Как стать вегетарианцем

Отказаться от мяса, молочных продуктов и даже яиц можно хоть в один день, вреда для организма не будет. Однако заранее нужно продумать альтернативные источники белка, иначе из-за его нехватки человеку грозят срывы.

Тимофей Товстыженко назвал рекомендации, которые помогут сделать этот переход максимально безболезненным:

необходимо увеличить в рационе количество бобовых, если позволяет ЖКТ, орехов, грибов и других источников белка;

потреблять продукты, богатые витамином С, для того, чтобы улучшить всасываемость железа и образование белков, таких, как коллаген.

Однако при этом нужно помнить, что потребление большего количества орехов, бобовых при малоподвижном образе жизни грозит набором лишнего веса. Это один из рисков для вегетарианцев.

Эту проблему можно решить с помощью потребления диетических добавок.

Кроме того, специалист советует через один-три месяца после перехода на новую систему питания сдать биохимический анализ крови, чтобы понять, какие полезные вещества недополучает организм.

Раньше это делать не нужно, ведь изменения в организме под воздействием новых пищевых привычек происходят не сразу.