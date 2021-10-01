Вегетаріанство – це і система харчування, і світогляд, і стиль життя. У сучасному суспільстві модно піклуватися про екологію, тому багато хто свідомо почав відмовлятися від м’яса і продуктів тваринного походження.

У Всесвітній день вегетаріанства, який святкують 1 жовтня, Факти ICTV разом з консультантом з харчування Тимофієм Товстиженком розібралися, які плюси і мінуси для здоров’я від такої системи харчування, а також як правильно змінювати свій раціон.

– Вегетаріанство – це не відмова від м’яса, а збільшення кількості їжі рослинного походження, – каже Тимофій Товстиженко.

Перш ніж аналізувати плюси і мінуси вегетаріанства, потрібно розібратися у його видах.

Види вегетаріанства

Веганство – відмова від м’яса і всіх продуктів тваринного походження.

Лактовегетаріанство – прибирання з раціону всіх тваринних продуктів, крім молочних.

Ововегетаріанство – відмова від усього, крім яєць.

Лактоововегетаріанство – можна їсти молочні продукти і яйця.

Плюси вегетаріанства

Прибирання з раціону м’ясних продуктів загалом позитивно позначиться на організмі людини, каже консультант з харчування.

– Якщо не вживати м’ясо, людина стає здоровішою. М’ясні продукти часто провокують хвороби, наприклад серцево-судинні захворювання. Також вони є однією з причин окислення організму, через що він швидше старіє, – продовжує Тимофій Товстиженко.

Відмова від м’яса знижує ризик розвитку раку, цукрового діабету, осмотичних захворювань.

– М’ясна їжа не перетравлюється повністю. 20% залишається в шлунково-кишковому тракті. Коли вона накопичується, починаються процеси гниття, порушується мікрофлора, це провокує запалення в жіночих і чоловічих статевих органах, – пояснює експерт.

Молочні продукти і яйця вважаються більш легким білком. Вони значно легше засвоюються організмом.

Мінуси вегетаріанства

Відмова від цілої групи продуктів загрожує тим, що організм буде недоотримувати низку речовин.

– Вегетаріанці можуть недоїдати білок. Водночас у веганів майже завжди є проблеми. У ово- і лактовегетаріанців ситуація трохи краща. Вони компенсують це яйцями і молочними продуктами, – коментує Тимофій Товстиженко.

За його ловами, також можуть бути проблеми з залізом, адже воно важче засвоюється з рослин. Така сама ситуація з цинком, а також низкою корисних жирних кислот. Серед вітамінів – може бути дефіцит А, D і В12.

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Як стати вегетаріанцем

Відмовитися від м’яса, молочних продуктів і навіть яєць можна хоч за один день, шкоди для організму не буде. Однак заздалегідь потрібно продумати альтернативні джерела білка, інакше через його брак людині загрожують зриви.

Тимофій Товстиженко назвав рекомендації, які допоможуть зробити цей перехід максимально безболісним:

необхідно збільшити у раціоні кількість бобових, якщо дозволяє ШКТ, горіхів, грибів та інших джерел білка;

споживати продукти, багаті вітаміном С, для того, щоб поліпшити всмоктуваність заліза і утворення білків, як-от колагену.

Однак потрібно пам’ятати, що споживання більшої кількості горіхів, бобових при малорухливому способі життя загрожує набором зайвої ваги. Це один із ризиків для вегетаріанців.

Цю проблему можна вирішити за допомогою споживання дієтичних добавок.

Крім того, фахівець радить через один-три місяці після переходу на нову систему харчування здати біохімічний аналіз крові, щоб зрозуміти, які корисні речовини недоотримує організм.

Раніше це робити не потрібно, адже зміни в організмі під впливом нових харчових звичок відбуваються не одразу.