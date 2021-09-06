Яблука, напевно, найпоширеніші в Україні фрукти. Ростуть в усіх регіонах. Є навіть яблучний край – Вінниччина.

Мабуть, через це яблука вважаються чимось звичним і не вартим уваги. Але лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець може назвати щонайменше 10 причин, чому яблука варто їсти щодня.

Вітаміни

Середнє яблуко вагою 182 г містить всього 95 калорій. І водночас у ньому 14% добової норми вітаміну С, 6% калію, 5% вітаміну К, 2–4% марганцю, міді та вітамінів А, Е, В1, В2 та В6.

Відчуття ситості

Яблука містять багато харчових волокон та води, що робить їх чудовим продуктом для наповнення шлунку. Навіть після одного яблука голод відступає, і деякий час їсти не хочеться. Під час одного дослідження людям давали по кілька шматочків яблука перед їдою. Після основної їжі такі люди почувалися ситими довше та й споживали вони на 200 калорій менше, аніж ті, хто не їв яблук або вживав яблучне пюре чи сік.

Для здоров’я серця

Яблука зменшують ризик серцевих захворювань. При вживанні яблук знижується рівень поганого холестерину в крові. Крім того, в яблучній шкірці містяться поліфеноли, що мають антиоксидантну дію. Наприклад, флавоноїд епікатехін, який сприяє нормалізації артеріального тиску. Дослідження показали, що регулярне вживання флавоноїдів зменшує ризик інсульту на 20%.

Зменшення ризику діабету 2 типу

Науково доведено, що одне яблуко на день зменшує ризик діабету 2 типу на 28%. Навіть кілька яблук на тиждень діє так само. Ймовірно, поліфеноли в яблуках допомагають запобігти пошкодженню бета-клітин в острівцях підшлунковій залозі, що виробляють інсулін у нашому організмі.

Наявність пребіотиків

Пектин, що міститься у яблуках, діє як пребіотик. Тобто є їжею для корисних бактерії в кишківнику. Саме наявність достатньої кількості корисних бактерій є основою профілактики ожиріння, діабету 2 типу та атеросклеротичних явищ у судинах серця.

Захист шлунку

Не секрет, що нестероїдні протизапальні препарати часто пошкоджують слизову оболонку шлунка. Дослідження in vitro і на щурах показало, що сушений екстракт яблук допомагає захистити клітини шлунку від ушкоджень, пов’язаних зі вживанням цих препаратів. Однак для підтвердження цих результатів необхідні дослідження на людях.

Профілактика раку

Антиоксиданти, що містяться у яблуках, та їх протизапальні властивості ефективно протидіють злоякісним пухлинам. Наразі отримані докази з досліджень in vitro, в яких виявлено зв’язок впливу флавоноїдів та інших рослинних сполук яблук із зниженням ризику виникнення раку.

Яблука і астма

Антиоксиданти також сприяють захисту легень від пошкодження вільними радикалами. Велике дослідження, проведене серед більш ніж 68 тис. жінок, показало, що ті, хто їв найбільше яблук, мали найнижчий ризик захворіти на астму. Такий результат пов’язують із флавоноїдом кверцетином, що міститься в шкірці яблука та допомагає регулювати імунну систему та зменшити запалення. Ось, чому яблука не варто чистити перед вживанням.

Здоров’я кісток

Вживання фруктів робить наші кістки щільнішими, що є маркером їх здоров’я. Дослідження довели, що у жінок, які регулярно їли свіжі яблука, організм втрачав менше кальцію, ніж у тих, хто не вживав їх взагалі.

Здоровий мозок

Яблучний сік може запобігти віковому зниженню розумової активності та кількості нейромедіатору ацетилхоліну, що відповідає за навчання, мислення та пам’ять. Низький рівень ацетилхоліну пов’язаний з хворобою Альцгеймера.

У дослідженні на тваринах встановили, що вживання концентрату соку зменшує кількість шкідливих активних форм кисню у тканинах мозку та мінімізує розумовий спад. Крім того, маркер пам’яті літніх щурів, яких годували цілими яблуками, відновився до рівня молодих особин.

Отже, вживання яблук позитивно впливає на організм та зменшує ризик багатьох основних захворювань, включаючи діабет та рак. Щоб отримати максимальну користь від яблук, їжте їх зі шкіркою, що містить половину клітковини та багато поліфенолів.