Яблоки, наверное, самые распространенные в Украине фрукты. Растут они во всех регионах. Есть даже яблочный край — Винницкая область.

Видимо, поэтому яблоки считаются чем-то привычным и не заслуживающим внимания. Но врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец может назвать по меньшей мере 10 причин, почему яблоки стоит есть каждый день.

Витамины

Среднее яблоко весом 182 г содержит всего 95 калорий. И в то же время в нем 14% суточной нормы витамина С, 6% калия, 5% витамина К, 2-4% марганца, меди и витаминов А, Е, В1, В2 и В6.

Ощущение сытости

Яблоки содержат много пищевых волокон и воды, что делает их прекрасным продуктом для наполнения желудка. Даже после одного яблока голод отступает, и некоторое время есть не хочется. Во время одного исследования людям давали по несколько кусочков яблока перед едой. После приема основной пищи такие люди чувствовали себя сытыми дольше и потребляли на 200 калорий меньше, чем те, кто не ел яблок или употреблял яблочное пюре или сок.

Для здоровья сердца

Яблоки уменьшают риск сердечных заболеваний. При употреблении яблок снижается уровень плохого холестерина в крови. Кроме того, в яблочной кожуре содержатся полифенолы, обладающие антиоксидантным действием. Например, флавоноид эпикатехин, который способствует нормализации артериального давления. Исследования показали, что регулярное употребление флавоноидов снижает риск инсульта на 20%.

Уменьшение риска диабета 2 типа

Научно доказано, что одно яблоко в день уменьшает риск диабета 2 типа на 28%. Даже несколько яблок в неделю действует так же. Вероятно, полифенолы в яблоках помогают предотвратить повреждение бета-клеток в островках поджелудочной железе, вырабатывающих инсулин в нашем организме.

Наличие пребиотиков

Пектин, содержащийся в яблоках, действует как пребиотик. То есть является пищей для полезных бактерий в кишечнике. Именно наличие достаточного количества полезных бактерий — основа профилактики ожирения, диабета 2 типа и атеросклеротических явлений в сосудах сердца.

Защита желудка

Не секрет, что нестероидные противовоспалительные препараты часто повреждают слизистую оболочку желудка. Исследования in vitro и на крысах показало, что сушеный экстракт яблок помогает защитить клетки желудка от повреждений, связанных с употреблением этих препаратов. Однако для подтверждения этих результатов необходимы исследования на людях.

Профилактика рака

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, и их противовоспалительные свойства эффективно противодействуют злокачественным опухолям. Сейчас получены доказательства по исследованиям in vitro, в которых выявлена ​​связь влияния флавоноидов и других растительных соединений яблок со снижением риска возникновения рака.

Яблоки и астма

Антиоксиданты также способствуют защите легких от повреждения свободными радикалами. Большое исследование, проведенное среди более чем 68 тыс. женщин, показало, что те, кто ел больше яблок, имели низкий риск заболеть астмой. Такой результат связывают с флавоноидом кверцетином, содержащимся в кожуре яблока, который помогает регулировать иммунную систему и уменьшить воспаление. Вот, почему яблоки не стоит чистить перед употреблением.

Здоровье костей

Употребление фруктов делает наши кости плотными, что является маркером их здоровья. Исследования доказали, что у женщин, которые регулярно ели свежие яблоки, организм терял меньше кальция, чем у тех, кто не употреблял их вообще.

Здоровый мозг

Яблочный сок может предотвратить возрастное снижение умственной активности и количества нейромедиатора ацетилхолина, отвечающего за обучение, мышление и память. Низкий уровень ацетилхолина связан с болезнью Альцгеймера.

В исследовании на животных установили, что употребление концентрата сока уменьшает количество вредных активных форм кислорода в тканях мозга и минимизирует умственное спад. Кроме того, маркер памяти пожилых крыс, которых кормили яблоками, восстановился до уровня молодых особей.

Следовательно, употребление яблок положительно влияет на организм и уменьшает риск многих заболеваний, включая диабет и рак. Чтобы получить максимальную пользу от яблок, ешьте их с кожурой, содержащей половину клетчатки и много полифенолов.

Ежедневное употребление грецких орехов в течение двух лет помогло снизить уровень плохого холестерина у здоровых пожилых людей. Таков результат недавнего исследования испанских ученых.