Ежедневное употребление грецких орехов в течение двух лет помогло снизить уровень плохого холестерина у здоровых пожилых людей. Такое результат недавнего исследования испанских ученых.

По данным Американской кардиологической ассоциации, грецкие орехи особенно богаты омега-3 жирными кислотами, такими же полезными для сердца жирами, которые содержатся в рыбе. Размер порции — небольшая горсть или 50 граммов цельных орехов, или две столовые ложки ореховой пасты.

— Предыдущие научные изыскания показали, что орехи в целом, и грецкие орехи в частности, связаны с более низкими показателями сердечных заболеваний и инсультов, — отметила соавтор исследования Эмилия Рос.

Данное исследование вышло за рамки уровней холестерина, чтобы получить полную картину влияния ежедневного употребления грецких орехов на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. В нем приняли участие более 700 добровольцев из США и Испании в возрасте от 63 до 79 лет. Большинство составили женщины.

Участники были случайным образом разделены на две группы: с активным вмешательством и контрольную. Участники группы вмешательства добавили около половины стакана грецких орехов к своему обычному ежедневному рациону, в то время как участники контрольной группы воздержались от употребления грецких орехов.

Через два года у всех участников были проверены уровни холестерина, а концентрация и размер липопротеинов были проанализированы с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Этот расширенный тест позволяет врачам более точно определять свойства липопротеинов, которые, как известно, связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Через два года у участников группы активного вмешательства было зафиксировано снижение уровня холестерина в среднем на 6,1%. Причем у мужчин этот показатель оказался почти в три раза выше, чем у женщин: на 7,9% и 2,6% соответственно.

— Многие люди беспокоятся о нежелательном увеличении веса, если они включают орехи в свой рацион. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не вызывали у участников набора веса, — объяснила профессор Рос.

По ее словам, ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.