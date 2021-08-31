Щоденне вживання волоських горіхів протягом двох років допомогло знизити рівень поганого холестерину у здорових літніх людей. Такий результат недавнього дослідження іспанських вчених.

За даними Американської кардіологічної асоціації, волоські горіхи особливо багаті омега-3 жирними кислотами, такими ж корисними для серця жирами, які містяться в рибі. Розмір порції – невелика жменя або 50 грамів цільних горіхів, або дві столові ложки горіхової пасти.

– Попередні наукові дослідження показали, що горіхи в цілому, і волоські горіхи зокрема, пов’язані з більш низькими показниками серцевих захворювань та інсультів, – зазначила співавтор дослідження Емілія Рос.

Це дослідження вийшло за рамки рівнів холестерину, щоб отримати повну картину впливу щоденного вживання волоських горіхів на зниження ризику серцево-судинних захворювань. У ньому взяли участь понад 700 добровольців з США та Іспанії віком від 63 до 79 років. Більшість становили жінки.

Учасники були випадковим чином розділені на дві групи: з активним втручанням і контрольну. Учасники групи втручання додали близько половини склянки волоських горіхів до свого звичайного щоденного раціону, в той час як учасники контрольної групи утрималися від вживання волоських горіхів.

Через два роки у всіх учасників були перевірені рівні холестерину, а концентрація і розмір ліпопротеїнів були проаналізовані за допомогою спектроскопії ядерного магнітного резонансу. Цей розширений тест дозволяє лікарям більш точно визначати властивості ліпопротеїнів, які, як відомо, пов’язані з ризиком серцево-судинних захворювань.

Через два роки в учасників групи активного втручання було зафіксовано зниження рівня холестерину в середньому на 6,1%. Причому у чоловіків цей показник виявився майже втричі вищим, ніж у жінок: на 7,9% і 2,6% відповідно.

– Багато людей турбуються про небажане збільшення ваги, якщо вони включають горіхи в свій раціон. Наше дослідження показало, що корисні жири в волоських горіхах не викликали в учасників набору ваги, – пояснила професор Рос.

За її словами, щоденне вживання жмені волоських горіхів – простий спосіб зміцнити здоров’я серцево-судинної системи.