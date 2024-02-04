Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что нужно и что нельзя делать, если вы заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

— В Украине продолжается эпидсезон, количество случаев острых респираторных заболеваний (в том числе гриппа и Covid-19) растет. С начала октября заболело уже почти 2,5 миллиона украинцев, — говорится в сообщении.

Как только заметите у себя признаки ОРВИ, температуру, чувство слабости, насморк, боль в горле и т. д., эксперты Минздрава советуют обратиться к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением.

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Правила при ОРВИ

Но если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, соблюдайте следующие правила:

пейте много жидкости;

отдыхайте;

следите за температурой тела;

соблюдайте режим проветривания помещения;

не назначайте себе лекарство – вирусные инфекции не лечат антибиотиками, большинство из них проходит само по себе;

избегайте контактов с людьми, чтобы не распространять инфекцию.

В случае повышения температуры

Эксперты Минздрава также объяснили, что важно помнить в случае повышения температуры тела у вас или у ваших детей:

у детей нужно снижать температуру, достигающую отметки 38°С, у взрослых – 38,5°С;

для понижения высокой температуры тела используйте парацетамол или ибупрофен, употреблять ацетилсалициловую кислоту опасно. Обязательно следуйте инструкциям;

после приема препаратов температура не должна падать до 36,6°С. Снижение даже на несколько десятых градуса означает, что лекарство работает;

если температура не падает или повышается, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;

чтобы температура начала падать, нужно обеспечить телу физическое охлаждение – снять лишнюю одежду. Можно также обтереться водой, на несколько десятых градусов прохладнее температуры тела;

заворачиваться в одеяло, чтобы перепотеть, небезопасно;

также нельзя натирать себя и ребенка алкоголем или уксусом. Такие методы могут вызвать интоксикацию.

В ведомстве напомнили, что высокая температура тела сама по себе не повод вызывать скорую.

Но если на фоне лихорадки у вас одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания, судороги, обратитесь за помощью по номеру 103.