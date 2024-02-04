Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что нужно и что нельзя делать, если вы заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
— В Украине продолжается эпидсезон, количество случаев острых респираторных заболеваний (в том числе гриппа и Covid-19) растет. С начала октября заболело уже почти 2,5 миллиона украинцев, — говорится в сообщении.
Как только заметите у себя признаки ОРВИ, температуру, чувство слабости, насморк, боль в горле и т. д., эксперты Минздрава советуют обратиться к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением.
Правила при ОРВИ
Но если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, соблюдайте следующие правила:
- пейте много жидкости;
- отдыхайте;
- следите за температурой тела;
- соблюдайте режим проветривания помещения;
- не назначайте себе лекарство – вирусные инфекции не лечат антибиотиками, большинство из них проходит само по себе;
- избегайте контактов с людьми, чтобы не распространять инфекцию.
В случае повышения температуры
Эксперты Минздрава также объяснили, что важно помнить в случае повышения температуры тела у вас или у ваших детей:
- у детей нужно снижать температуру, достигающую отметки 38°С, у взрослых – 38,5°С;
- для понижения высокой температуры тела используйте парацетамол или ибупрофен, употреблять ацетилсалициловую кислоту опасно. Обязательно следуйте инструкциям;
- после приема препаратов температура не должна падать до 36,6°С. Снижение даже на несколько десятых градуса означает, что лекарство работает;
- если температура не падает или повышается, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;
- чтобы температура начала падать, нужно обеспечить телу физическое охлаждение – снять лишнюю одежду. Можно также обтереться водой, на несколько десятых градусов прохладнее температуры тела;
- заворачиваться в одеяло, чтобы перепотеть, небезопасно;
- также нельзя натирать себя и ребенка алкоголем или уксусом. Такие методы могут вызвать интоксикацию.
В ведомстве напомнили, что высокая температура тела сама по себе не повод вызывать скорую.
Но если на фоне лихорадки у вас одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания, судороги, обратитесь за помощью по номеру 103.