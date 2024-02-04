Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Советы

С начала октября заболели почти 2,5 млн украинцев: как правильно лечиться от ОРВИ дома

4 февраля 2024, 09:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что нужно и что нельзя делать, если вы заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

— В Украине продолжается эпидсезон, количество случаев острых респираторных заболеваний (в том числе гриппа и Covid-19) растет. С начала октября заболело уже почти 2,5 миллиона украинцев, — говорится в сообщении.

Как только заметите у себя признаки ОРВИ, температуру, чувство слабости, насморк, боль в горле и т. д., эксперты Минздрава советуют обратиться к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением.

Читайте также:
лікарнянийВ Минздраве рассказали, как при наличии симптомов гриппа или ОРВИ без посещения врача получить больничный

Сейчас смотрят

Правила при ОРВИ

Но если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, соблюдайте следующие правила:

  • пейте много жидкости;
  • отдыхайте;
  • следите за температурой тела;
  • соблюдайте режим проветривания помещения;
  • не назначайте себе лекарство – вирусные инфекции не лечат антибиотиками, большинство из них проходит само по себе;
  • избегайте контактов с людьми, чтобы не распространять инфекцию.

В случае повышения температуры

Эксперты Минздрава также объяснили, что важно помнить в случае повышения температуры тела у вас или у ваших детей:

  • у детей нужно снижать температуру, достигающую отметки 38°С, у взрослых – 38,5°С;
  • для понижения высокой температуры тела используйте парацетамол или ибупрофен, употреблять ацетилсалициловую кислоту опасно. Обязательно следуйте инструкциям;
  • после приема препаратов температура не должна падать до 36,6°С. Снижение даже на несколько десятых градуса означает, что лекарство работает;
  • если температура не падает или повышается, это может указывать на недостаточное потребление жидкости или неправильно рассчитанную дозу лекарства;
  • чтобы температура начала падать, нужно обеспечить телу физическое охлаждение – снять лишнюю одежду. Можно также обтереться водой, на несколько десятых градусов прохладнее температуры тела;
  • заворачиваться в одеяло, чтобы перепотеть, небезопасно;
  • также нельзя натирать себя и ребенка алкоголем или уксусом. Такие методы могут вызвать интоксикацию.

В ведомстве напомнили, что высокая температура тела сама по себе не повод вызывать скорую.

Но если на фоне лихорадки у вас одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания, судороги, обратитесь за помощью по номеру 103.

Источник
Минздрав
Теги
грві лікування МОЗ Украины поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь