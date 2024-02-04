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Від початку жовтня захворіли майже 2,5 млн українців: як правильно лікуватися від ГРВІ удома

4 Лютого 2024, 09:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що потрібно і що не можна робити, якщо ви захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

– В Україні триває епідсезон, кількість випадків гострих респіраторних захворювань (зокрема грипу та Covid-19) зростає. Від початку жовтня захворіло вже майже 2,5 мільйона українців, – ідеться в повідомленні.

Щойно помітите в себе ознаки ГРВІ, температуру, відчуття слабкості, нежить, біль у горлі тощо, експерти МОЗ радять звернутися до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням.

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Правила під час ГРВІ

Та якщо ви з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил:

  • пийте багато рідини;
  • відпочивайте;
  • стежте за температурою тіла;
  • дотримуйтеся режиму провітрювання приміщення;
  • не призначайте собі ліки – вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає сама собою;
  • уникайте контактів із людьми, щоб не поширювати інфекцію.

В разі підвищення температури

Експерти МОЗ також пояснили, що важливо пам’ятати в разі підвищення температури тіла у вас або у ваших дітей:

  • у дітей потрібно знижувати температуру, що досягає позначки 38°С, у дорослих – 38,5°С;
  • для зниження високої температури тіла використовуйте парацетамол або ібупрофен, вживати ацетилсаліцилову кислоту небезпечно. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій;
  • після прийому препаратів температура не повинна падати до 36,6°С. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки працюють;
  • якщо температура не падає або підвищується, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків;
  • щоб температура почала падати, потрібно забезпечити тілу фізичне охолодження – зняти зайвий одяг. Можна також обтертися водою, на кілька десятих градусів прохолоднішою за температуру тіла;
  • загортатися в ковдру, щоб перепотіти, небезпечно;
  • також не можна натирати себе та дитину алкоголем або оцтом. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію.

У відомстві нагадали, що висока температура тіла сама по собі – не привід викликати швидку.

Але якщо на тлі лихоманки у вас задишка, висипання на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання і пронос, біль у грудях, зниження тиску, уповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості, судоми, зверніться по допомогу за номером 103.

Джерело
МОЗ
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