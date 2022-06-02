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Ощущается, как естественное: в США пересадили напечатанное на 3D-принтере ухо из клеток человека

2 июня 2022, 12:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ухо

Американская биотехнологическая компания, заявила, что впервые использовала 3D-печать для изготовления частей тела из собственных клеток пациента.

Сообщается, что 20-летняя женщина, родившаяся с маленьким и деформированным правым ухом, получила ушной имплантат, напечатанный на 3D-принтере из ее собственных клеток.

Независимые эксперты заявили, что подобная трансплантация стала ошеломляющим достижением в области тканевой инженерии.

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По данным компании регенеративной медицины, новое ухо было напечатано по форме, которая точно соответствовала левому уху женщины. Новое ухо, пересаженное в марте, будет продолжать регенерировать хрящевую ткань, придавая ему вид и ощущение естественного уха.

Ранее компании использовали технологию 3D-печати для изготовления протезов конечностей по индивидуальному заказу из пластика и легких металлов.

Но ушной имплантат, сделанный из крошечного шарика клеток, собранных из деформированного уха женщины, является первым известным примером 3D-печатного имплантата из живых тканей.

Сообщается, что примерно 1 500 детей, рождающихся в Соединенных Штатах каждый год, имеют либо микротию, либо связанное с ней заболевание, анотию, при которой полностью отсутствует наружное ухо.

На данный момент в клиническом испытании приняли участие 11 добровольцев в возрасте от 6 до 25 лет, за которыми будут наблюдать в течение пяти лет для оценки долгосрочной безопасности и эстетических результатов.

Фото: NYT

Источник
NYT
Теги
Наукові дослідження, науковці, США, трансплантація органів, трансплантологія
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