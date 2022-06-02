Американська біотехнологічна компанія заявила, що вперше використовувала 3D-друк для виготовлення частин тіла з власних клітин пацієнта.

Повідомляється, що 20-річна жінка, яка народилася з маленьким і деформованим правим вухом, отримала вушний імплантат, надрукований на 3D-принтері з її власних клітин.

Незалежні експерти заявили, що подібна трансплантація стала приголомшливим досягненням в області тканинної інженерії.

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За даними компанії регенеративної медицини, нове вухо було надруковано за формою, яка точно відповідала лівому вуху жінки. Нове вухо, пересаджене в березні, продовжуватиме регенерувати хрящову тканину, надаючи йому вигляд й відчуття природного вуха.

Раніше компанії використовували технологію 3D-друку для виготовлення протезів кінцівок за індивідуальним замовленням з пластика й легких металів.

Але вушний імплантат, зроблений з крихітної кульки клітин, зібраних з деформованого вуха жінки, є першим відомим прикладом 3D-друкованого імплантату з живих тканин.

Повідомляється, що приблизно 1 500 дітей, що народжуються в Сполучених Штатах щороку, мають або мікротію, або пов’язане з нею захворювання, анотію, при якій повністю відсутнє зовнішнє вухо.

Наразі в клінічному випробуванні взяли участь 11 добровольців віком від 6 до 25 років, за якими будуть спостерігати протягом п’яти років для оцінки довгострокової безпеки та естетичних результатів.

Фото: NYT