Наверняка, все любят насладиться вкусненькими конфетами или кусочком торта с чаем. Но когда цифры на весах стремительно растут, первое, что приходит на ум — отказаться от сладкого и исключить сахар из рациона.

Факты ICTV узнавали, что будет с организмом, если отказаться от сладкого и сахара.

Что будет, если не есть сладкого

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и эндокринолог Татьяна Евтушенко отмечает, что, прежде всего, отказ от сладостей положительно скажется на вашей фигуре.

— Об этом трудно не догадаться, но если исключить из рациона продукты, содержащие сахар, то ваш вес уменьшится! При питании без сладкого можно потерять несколько килограммов, и это очень классно, — говорит врач.

Она также советует тем, кто хочет похудеть, проанализировать свое питание и отыскаит скрытый сахар в продуктах, которые не считаются сладкими. Например, яблоки, йогурт, колбасы и сосиски содержат много сахара.

Следующий эффект, который вы получите при отказе от сахара — улучшение когнитивных функций и работоспособности.

— Вы начнете лучше воспринимать информацию, анализировать и запоминать. Увеличится умственная работоспособность. Этот процесс происходит благодаря стабилизации глюкозы в крови, — говорит Евтушенко.

Кроме того, при отказе от сладкого организм переходит на другие пути метаболизма, начинает использовать жиры как основной источник энергии, соответственно, происходит стабилизация уровня сахара в крови.

Еще улучшится сон. Терапевт отмечает, что вы начнете легче засыпать, а сон станет глубже. Как результат, утром будете иметь хорошее настроение и самочувствие.

— Также отказ от сахара способствует снижению холестерина в крови. Это важный момент, ведь повышение холестерина свидетельствует о нарушении обмена жиров, который приводит к атеросклерозу (это процесс, когда жиры откладываются в сосудах), — отмечает Евтушенко.

При нормализации холестерина улучшается работа сосудов, кровообращения в организме и самочувствие в целом.

Также отказ от сахара улучшит общий иммунитет и будет способствовать выносливости при различных инфекционных заболеваниях.

— Пациенты, которые отказываются от сахара, меньше болеют вирусно-бактериальными инфекциями. Они более устойчивы. Это происходит за счет того, что в крови не повышается инсулин, — добавляет врач.

Кроме того, если вы отказываетесь от сладкого, ваш кишечник начинает работать лучше: уменьшается вздутие, исчезают боли и неприятная тяжесть.

Также улучшится состояние кожи:

исчезнет акне и постакне;

уменьшится сухость кожи;

кожа станет упругой и будет выглядеть моложе.