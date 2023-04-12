Наверняка, все любят насладиться вкусненькими конфетами или кусочком торта с чаем. Но когда цифры на весах стремительно растут, первое, что приходит на ум — отказаться от сладкого и исключить сахар из рациона.
Факты ICTV узнавали, что будет с организмом, если отказаться от сладкого и сахара.
Что будет, если не есть сладкого
Врач-терапевт, гастроэнтеролог и эндокринолог Татьяна Евтушенко отмечает, что, прежде всего, отказ от сладостей положительно скажется на вашей фигуре.
— Об этом трудно не догадаться, но если исключить из рациона продукты, содержащие сахар, то ваш вес уменьшится! При питании без сладкого можно потерять несколько килограммов, и это очень классно, — говорит врач.
Она также советует тем, кто хочет похудеть, проанализировать свое питание и отыскаит скрытый сахар в продуктах, которые не считаются сладкими. Например, яблоки, йогурт, колбасы и сосиски содержат много сахара.
Следующий эффект, который вы получите при отказе от сахара — улучшение когнитивных функций и работоспособности.
— Вы начнете лучше воспринимать информацию, анализировать и запоминать. Увеличится умственная работоспособность. Этот процесс происходит благодаря стабилизации глюкозы в крови, — говорит Евтушенко.
Кроме того, при отказе от сладкого организм переходит на другие пути метаболизма, начинает использовать жиры как основной источник энергии, соответственно, происходит стабилизация уровня сахара в крови.
Еще улучшится сон. Терапевт отмечает, что вы начнете легче засыпать, а сон станет глубже. Как результат, утром будете иметь хорошее настроение и самочувствие.
— Также отказ от сахара способствует снижению холестерина в крови. Это важный момент, ведь повышение холестерина свидетельствует о нарушении обмена жиров, который приводит к атеросклерозу (это процесс, когда жиры откладываются в сосудах), — отмечает Евтушенко.
При нормализации холестерина улучшается работа сосудов, кровообращения в организме и самочувствие в целом.
Также отказ от сахара улучшит общий иммунитет и будет способствовать выносливости при различных инфекционных заболеваниях.
— Пациенты, которые отказываются от сахара, меньше болеют вирусно-бактериальными инфекциями. Они более устойчивы. Это происходит за счет того, что в крови не повышается инсулин, — добавляет врач.
Кроме того, если вы отказываетесь от сладкого, ваш кишечник начинает работать лучше: уменьшается вздутие, исчезают боли и неприятная тяжесть.
Также улучшится состояние кожи:
- исчезнет акне и постакне;
- уменьшится сухость кожи;
- кожа станет упругой и будет выглядеть моложе.
— Отказаться от сахара и сладостей стоит не менее чем на один месяц! Если придерживаться питания без сладостей три месяца, то вы почувствуете все эти изменения к лучшему, — заключает терапевт.