Напевно, усі полюбляють поласувати смачненькими цукерками чи шматочком торта з чаєм. Але коли цифри на вагах стрімко зростають, перше, що спадає на думку – відмовитись від солодкого та прибрати цукор із раціону.
Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо відмовитись від солодкого та цукру.
Що буде, якщо не їсти солодкого
Лікар-терапевт, гастроентеролог та ендокринолог Тетяна Євтушенко зазначає, що відмова від солодощів позитивно позначиться на вашій фігурі.
– Про це важко не здогадатись, але якщо прибрати з раціону продукти, що містять цукор, то ваша вага зменшиться! Без солодкого можна втратити кілька кілограмів, і це дуже класно, – каже лікар.
Лікар також радить тим, хто хоче схуднути, проаналізувати своє харчування та виявити приховані цукри в продуктах, які не вважаються солодкими. Наприклад, яблука, йогурт, ковбасні вироби та сосиски містять багато цукру.
Відмовившись від цукру, ви також відчуєте покращення когнітивних функцій та працездатності.
– Ви почнете краще сприймати інформацію, аналізувати та запамʼятовувати. Збільшиться розумова працездатність. Цей процес відбувається завдяки стабілізації глюкози в крові, – каже Євтушенко.
Крім того, без солодкого організм переходить на інші шляхи метаболізму, починає використовувати жири як основне джерело енергії, відповідно, відбувається стабілізація рівня цукру в крові.
Ще покращиться сон. Терапевт зазначає, що ви почнете легше засинати, а сон стане глибшим. Як результат, зранку матимете хороший настрій та гарне самопочуття.
– Також відмова від цукру сприяє зниженню холестерину в крові. Це важливий момент, адже підвищення холестерину свідчить про порушення обміну жирів, який призводить до атеросклерозу (це процес, коли жири відкладаються в судинах), – зазначає Євтушенко.
Після нормалізації холестерину покращиться робота судин, кровообігу в організмі та самопочуття загалом.
Також відмова від цукру покращить загальний імунітет та сприятиме витривалості при різних інфекційних захворюваннях.
– Пацієнти, які відмовляються від цукру, менше хворіють на вірусно-бактеріальні інфекції. Вони стійкіші. Це відбувається за рахунок того, що в крові не підвищується інсулін, – додає лікар.
Крім того, якщо ви відмовляєтесь від солодкого, ваш кишківник починає працювати краще: зменшується здуття, зникають болі та неприємна важкість.
Також покращиться стан шкіри:
- зникне акне та постакне;
- зменшиться сухість шкіри;
- шкіра стане пружною та виглядатиме молодше.
– Відмовитись від цукру та солодощів варто не менш як на один місяць! Якщо дотримуватися харчування без солодощів три місяці, то ви відчуєте усі ці зміни, – підсумовує терапевт.