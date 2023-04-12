Напевно, усі полюбляють поласувати смачненькими цукерками чи шматочком торта з чаєм. Але коли цифри на вагах стрімко зростають, перше, що спадає на думку – відмовитись від солодкого та прибрати цукор із раціону.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо відмовитись від солодкого та цукру.

Що буде, якщо не їсти солодкого

Лікар-терапевт, гастроентеролог та ендокринолог Тетяна Євтушенко зазначає, що відмова від солодощів позитивно позначиться на вашій фігурі.

– Про це важко не здогадатись, але якщо прибрати з раціону продукти, що містять цукор, то ваша вага зменшиться! Без солодкого можна втратити кілька кілограмів, і це дуже класно, – каже лікар.

Лікар також радить тим, хто хоче схуднути, проаналізувати своє харчування та виявити приховані цукри в продуктах, які не вважаються солодкими. Наприклад, яблука, йогурт, ковбасні вироби та сосиски містять багато цукру.

Відмовившись від цукру, ви також відчуєте покращення когнітивних функцій та працездатності.

– Ви почнете краще сприймати інформацію, аналізувати та запамʼятовувати. Збільшиться розумова працездатність. Цей процес відбувається завдяки стабілізації глюкози в крові, – каже Євтушенко.

Крім того, без солодкого організм переходить на інші шляхи метаболізму, починає використовувати жири як основне джерело енергії, відповідно, відбувається стабілізація рівня цукру в крові.

Ще покращиться сон. Терапевт зазначає, що ви почнете легше засинати, а сон стане глибшим. Як результат, зранку матимете хороший настрій та гарне самопочуття.

– Також відмова від цукру сприяє зниженню холестерину в крові. Це важливий момент, адже підвищення холестерину свідчить про порушення обміну жирів, який призводить до атеросклерозу (це процес, коли жири відкладаються в судинах), – зазначає Євтушенко.

Після нормалізації холестерину покращиться робота судин, кровообігу в організмі та самопочуття загалом.

Також відмова від цукру покращить загальний імунітет та сприятиме витривалості при різних інфекційних захворюваннях.

– Пацієнти, які відмовляються від цукру, менше хворіють на вірусно-бактеріальні інфекції. Вони стійкіші. Це відбувається за рахунок того, що в крові не підвищується інсулін, – додає лікар.

Крім того, якщо ви відмовляєтесь від солодкого, ваш кишківник починає працювати краще: зменшується здуття, зникають болі та неприємна важкість.

Також покращиться стан шкіри:

зникне акне та постакне;

зменшиться сухість шкіри;

шкіра стане пружною та виглядатиме молодше.