Исследователи из Принстонского университета обнаружили, что волки-мутанты из Чернобыльской зоны способны противостоять появлению в организме раковых клеток. Их иммунная система отличается от иммунной системы обычных волков — она похожа на иммунную систему больных раком, которые проходят радиационное лечение.

Животные адаптировались к длительному воздействию высоких доз радиации

Волки бродят вокруг Чернобыльского ядерного реактора, Рыжего леса и ежедневно подвергаются воздействию 11,28 милибрэм радиации. И это на протяжении всей своей жизни.

Не трудно подсчитать, что животные получают дозу радиации, которая более чем в шесть раз превышает разрешенную норму безопасности для людей.

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Американские биологи определили конкретные участки генома этих животных, которые, по их утверждению, как раз и формируют устойчивость к раку.

Дикие животные сумели адаптироваться и выжить под высоким уровнем радиации, который охватил территорию после взрыва ядерного реактора на Чернобыльской электростанции в 1986 году.

Люди покинули эту территорию, а зона площадью 1 тыс. квадратных миль была отгорожена, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации.

Теперь уже можно сказать, что за почти 38 лет дикая природа здесь восстановилась, удивляя ученых незаурядными открытиями.

Одно из них — стаи диких волков, которые не только не пострадали от хронического воздействия радиации, но и приобрели невероятные способности — они не болеют раком.

Американские биологи обнародовали результаты исследований

С 2014 года команда биологов Принстонского университета работала в Чернобыльской зоне отчуждения. Они надевали на диких волков GPS-ошейники, оснащенные радиационными дозиметрами, брали анализы крови на онкомаркеры. Работа была кропотливой и опасной.

И вот в январе 2024 года Кара Лав — ученая из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стетона, которая, к тому же является эволюционным биологом и экотоксикологом представила выводы команды исследователей на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии в Сиэтле.

Исследование может стать ключевым для изучения того, как генные мутации у людей могут увеличить шансы выжить после рака, вызванного повышенной радиацией.

Открытие может стать ключевым и для помощи онкобольным людям в борьбе со смертельной болезнью.

К сожалению, работа группы Кары Лав приостановлена. Сначала — из-за пандемии Covid-19, а теперь — из-за полномасштабной войны, которую начала против суверенной Украины Россия.