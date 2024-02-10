Дослідники з Прінстонського університету виявили, що вовки-мутанти з Чорнобильської зони здатні протистояти появі в організмі ракових клітин. Їхня імунна система відрізняється від імунної системи звичайних вовків – вона схожа на імунну систему хворих на рак, які проходять радіаційне лікування.

Тварини адаптувалися до тривалого впливу високих доз радіації

Вовки вільно бродять навколо Чорнобильського ядерного реактора, Рудого лісу і щодня піддаються впливу 11,28 мілібрем радіації. І так протягом усього свого життя.

Неважко підрахувати, що тварини отримують дозу радіації, яка більш ніж у шість разів перевищує дозволену норму безпеки для людей.

Зараз дивляться

Американські біологи визначили конкретні ділянки геному цих тварин, які, за їхнім твердженням, якраз і формують стійкість до раку.

Дикі тварини зуміли адаптуватися й вижити під високим рівнем радіації, який охопив територію після вибуху ядерного реактора на Чорнобильській електростанції в 1986 році.

Люди покинули цю територію, а зона площею 1 тис. квадратних миль була відгороджена, щоб запобігти подальшому розповсюдженню радіації.

Тепер уже можна сказати, що за майже 38 років дика природа тут відновилася, дивуючи вчених неабиякими відкриттями.

Одне з них – зграї диких вовків, що не тільки не постраждали від хронічного впливу радіації, а й набули неймовірних здібностей – вони не хворіють на рак.

Американські біологи оприлюднили результати досліджень

З 2014 року команда біологів Прінстонського університету працювала в Чорнобильській зоні відчуження. Вони одягли на диких вовків GPS-нашийники, оснащені радіаційними дозиметрами, брали аналізи крові на онкомаркери. Робота була копіткою і небезпечною.

І ось у січні 2024 року Кара Лав – науковиця з лабораторії Шейна Кемпбелла-Стетона, яка, до того ж, є еволюційним біологом і екотоксикологом, представила висновки команди дослідників на щорічній зустрічі Товариства інтегративної та порівняльної біології в Сіетлі.

Дослідження може стати ключовим для вивчення того, як генні мутації у людей можуть збільшити шанси вижити після раку, спричиненого підвищеною радіацією.

Відкриття може допомогти й онкохворим людям у боротьбі зі смертельною хворобою.

На жаль, робота групи Кари Лав призупинена. Спочатку – через пандемію Covid-19, а тепер – через повномасштабну війну, яку розпочала проти суверенної України Росія.