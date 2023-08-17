На период действия военного положения в Украине значительно упростили процедуру проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК).
МСЭК — это специальное учреждение здравоохранения, проводящее медико-социальную экспертизу людям, которые обращаются для установления инвалидности. Но если вы не согласны с решением комиссии, его можно обжаловать.
Как обжаловать решение МСЭК в 2023 году, читайте в нашем материале.
Решение МСЭК: как обжаловать 2023
В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, если вы хотите обжаловать решение комиссии, то это возможно сделать в течение одного месяца.
После окончания обследования и экспертизы человек получает справку об установлении или не установлении группы инвалидности. Если вы не согласны с заключением комиссии, у вас есть один месяц на обжалование.
Существуют два пути обжалования выводов МСЭК: внесудебный и судебный.
Для внесудебного обжалования необходимо:
- обратиться в саму комиссию, в центральную или областную комиссию с письменным заявлением;
- там будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение. Если повторное решение вас не удовлетворяет, его можно обжаловать в центральной МСЭК МОЗ Украины.
— В сложных случаях Центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава, областная, Центральная городская комиссия и Минздрав могут направлять лиц, обращающихся для установления инвалидности, для проведения медико-социального экспертного обследования в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница), — добавляют в Минздраве.
После соответствующего обследования научно-исследовательские учреждения составляют консультативные заключения, которые носят рекомендательный характер для комиссии.
Чтобы обжаловать решение МСЭК любого уровня судебным способом, вам нужно обращение в суд в пределах и с соблюдением требований административного судопроизводства.