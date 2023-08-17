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Заключение МСЭК 2023: в Минздраве объяснили, как обжаловать решение комиссии

17 августа 2023, 12:47
Владислава Ткаченко редакторка ленты
медики
Источник: Depositphotos

На период действия военного положения в Украине значительно упростили процедуру проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК).

МСЭК — это специальное учреждение здравоохранения, проводящее медико-социальную экспертизу людям, которые обращаются для установления инвалидности. Но если вы не согласны с решением комиссии, его можно обжаловать.

Как обжаловать решение МСЭК в 2023 году, читайте в нашем материале.

Решение МСЭК: как обжаловать 2023

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, если вы хотите обжаловать решение комиссии, то это возможно сделать в течение одного месяца.

После окончания обследования и экспертизы человек получает справку об установлении или не установлении группы инвалидности. Если вы не согласны с заключением комиссии, у вас есть один месяц на обжалование.

Существуют два пути обжалования выводов МСЭК: внесудебный и судебный.

Для внесудебного обжалования необходимо:

  • обратиться в саму комиссию, в центральную или областную комиссию с письменным заявлением;
  • там будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение. Если повторное решение вас не удовлетворяет, его можно обжаловать в центральной МСЭК МОЗ Украины.

— В сложных случаях Центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава, областная, Центральная городская комиссия и Минздрав могут направлять лиц, обращающихся для установления инвалидности, для проведения медико-социального экспертного обследования в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница), — добавляют в Минздраве.

После соответствующего обследования научно-исследовательские учреждения составляют консультативные заключения, которые носят рекомендательный характер для комиссии.

Чтобы обжаловать решение МСЭК любого уровня судебным способом, вам нужно обращение в суд в пределах и с соблюдением требований административного судопроизводства.

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Источник
Минздрав
Теги
інвалідність Лікарні Медики
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